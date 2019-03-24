Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 3 - Konya Anadolu Selçukspor: 3

Tff 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 3 - Konya Anadolu Selçukspor: 3

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Konya Anadolu Selçukspor ile 3-3 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

Tff 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 3 - Konya Anadolu Selçukspor: 3, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Konya Anadolu Selçukspor ile 3-3 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ozan Bileyci xx, Mücahit Değermenci xx, Sefa Özcan xx

Bandırmaspor: Zülküf Özer xxxx, Adem Alkaşi xx, Samet Günhan xx, Yusuf Akyel xx, Üstün Bilgi xx, Mete Sevinç x, Timur Karagülmez xxx (Doğan Can Davas dk. 65 x), Oğulcan Şahin xx, Şevket Güngör x (Erdi Öner dk. 27 x), Cihan Özkaymak xxx, Batuhan Karadeniz xxx (Mehmet Gürkan Öztürk dk. 71 x)

Konya Anadolu Selçukspor: Hüseyin Koç xx, Yılmaz Kılıç xx, Maksut Taşkıran xx, Alpay Cin xx, Ümit Karaal x (Burak Saban dk. 56 x), Sertan Yiğenoğlu xx, Emre Torun xx (Ekrem Kayılıbal dk. 81 ?), Egemen Zengin xx, Ahmet Önay xx, Alpay Koldaş xx, Emre Can Atila x (Samet Bulut dk. 67 x)

Goller: Üstün Bilgi (dk. 19), Timur Karagülmez (dk. 51), Batuhan Karadeniz (dk. 54) (Bandırmaspor Baltok), Emre Torun (dk. 71 ve 76), Burak Saban (dk. 89) (Konya Anadolu Selçukspor)

Kırmızı kart: Yusuf Akyel (Bandırmaspor Baltok)

Sarı kartlar: Yusuf Akyel, Batuhan Karadeniz, Adem Alkaşi, Cihan Özkaymak (Bandırmaspor Baltok), Yılmaz Kılıç (Konya Anadolu Selçukspor) - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:16 Kaynak: İHA

Adem Alkaşi, Türkiye Futbol Federasyonu, Konya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Hazırlık Maçında Ümraniyespor'u 3-2 Yendi "Dünya Kupası'na Yetişemem" Diyen Burak Yılmaz'a Şenol Güneş'ten Esprili Yanıt! Galatasaray'ın Genç Futbolcusu Beknaz Almazbekov'dan Fair-Play Örneği Galatasaray'da Taraftarın Sevgilisi Fernando Muslera Yuvadan Uçuyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 18:57:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 3 - Konya Anadolu Selçukspor: 3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]