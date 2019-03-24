Tff 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 3 - Konya Anadolu Selçukspor: 3

TFF
2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Konya
Anadolu Selçukspor ile 3-3 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ozan Bileyci xx, Mücahit Değermenci xx, Sefa Özcan xx
Bandırmaspor: Zülküf Özer
xxxx, Adem Alkaşi
xx, Samet Günhan xx, Yusuf Akyel xx, Üstün Bilgi xx, Mete Sevinç x, Timur Karagülmez xxx (Doğan Can Davas dk. 65 x), Oğulcan Şahin xx, Şevket Güngör x (Erdi Öner
dk. 27 x), Cihan Özkaymak xxx, Batuhan Karadeniz
xxx (Mehmet Gürkan Öztürk
dk. 71 x)
Konya Anadolu Selçukspor: Hüseyin Koç
xx, Yılmaz Kılıç
xx, Maksut Taşkıran
xx, Alpay Cin xx, Ümit Karaal
x (Burak Saban dk. 56 x), Sertan Yiğenoğlu xx, Emre Torun
xx (Ekrem Kayılıbal dk. 81 ?), Egemen Zengin
xx, Ahmet Önay
xx, Alpay Koldaş xx, Emre Can
Atila x (Samet Bulut
dk. 67 x)
Goller: Üstün Bilgi (dk. 19), Timur Karagülmez (dk. 51), Batuhan Karadeniz (dk. 54) (Bandırmaspor Baltok), Emre Torun (dk. 71 ve 76), Burak Saban (dk. 89) (Konya Anadolu Selçukspor)
Kırmızı kart: Yusuf Akyel (Bandırmaspor Baltok)
Sarı kartlar: Yusuf Akyel, Batuhan Karadeniz, Adem Alkaşi, Cihan Özkaymak (Bandırmaspor Baltok), Yılmaz Kılıç (Konya Anadolu Selçukspor) - BALIKESİR