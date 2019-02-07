Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig Beyaz Grup Ekiplerinden Gaziantepspor, Üst Üste İkinci Kez Maça Çıkmaması Gerekçesiyle...

Tff 2. Lig Beyaz Grup Ekiplerinden Gaziantepspor, Üst Üste İkinci Kez Maça Çıkmaması Gerekçesiyle...

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gaziantepspor, üst üste ikinci kez maça çıkmaması gerekçesiyle bir alt lige düşürüldü.

Tff 2. Lig Beyaz Grup Ekiplerinden Gaziantepspor, Üst Üste İkinci Kez Maça Çıkmaması Gerekçesiyle..., System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gaziantepspor, üst üste ikinci kez maça çıkmaması gerekçesiyle bir alt lige düşürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:06 Kaynak: AA

Gaziantepspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gaziantepspor 3. Lige Düşürüldü Tahkim Kurulu, Ricardo Quaresma'nın Cezasını Onadı

Beşiktaş, Kagawa'ya Özel Tişört ve Forma Çıkartmaya Hazırlanıyor! İmza Töreninde Herkes Gülüp Eğlenirken, Yassine Benzia'nın Üzgün Bir Şekilde Oturması Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 19:02:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig Beyaz Grup Ekiplerinden Gaziantepspor, Üst Üste İkinci Kez Maça Çıkmaması Gerekçesiyle...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]