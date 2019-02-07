Tff 2. Lig Beyaz Grup Ekiplerinden Gaziantepspor, Üst Üste İkinci Kez Maça Çıkmaması Gerekçesiyle...
1 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gaziantepspor, üst üste ikinci kez maça çıkmaması gerekçesiyle bir alt lige düşürüldü.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gaziantepspor, üst üste ikinci kez maça çıkmaması gerekçesiyle bir alt lige düşürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:06 Kaynak: AA
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