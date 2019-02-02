Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig Beyaz Grup: Manisaspor: 0 - Utaş Uşakspor: 4

Tff 2. Lig Beyaz Grup: Manisaspor: 0 - Utaş Uşakspor: 4

37 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 20. hafta maçında Manisaspor sahasında Utaş Uşakspor'a 4-0 mağlup oldu.

Tff 2. Lig Beyaz Grup: Manisaspor: 0 - Utaş Uşakspor: 4, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 20. hafta maçında Manisaspor sahasında Utaş Uşakspor'a 4-0 mağlup oldu.

Stat: Manisa 19 Mayıs Stadı

Hakemler: Burak Olcar xx, Onur Tanrıverdi xx, Tuncay Ercan xx

Manisaspor: Deniz x, Berk x, İlkay x, Ömer x, Okan x, Kemal x(Emir Tahir dk. 46 x), Bayram xx, Mevlütcan (Anıl dk. 57 x), Gökhan x (Süleyman dk. 87 ?), Fatih x, Atakan x

Utaş Uşakspor: Ersin xx, Kerem xx, Murat xxx (Caner dk. 67 xx), Tayfun xx, Emrah xxx (Tayfur Emre dk. 77 xx), Oğuzhan Kayar xx,

Fatih xxx, Nuri Melih xx, Muhammed Rıdvan xx (Oğuzhan Yıldırım dk. 46 xx), Semih xx, Hikmet xxx

Goller: Emrah (dk. 4, 32 ve 45), Murat (dk. 53) (Utaş Uşakspor)

Sarı kartlar: Ömer (Manisaspor), Oğuzhan Yıldırım, Caner (Utaş Uşakspor) - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:39 Kaynak: İHA

Manisa, Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Manisaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Forvet Sezon Sonunda Gelecek

Beşiktaş'ın Antalya Kadrosu Belli Oldu Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Avrupa Ligi Şampiyonu Olabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 17:16:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig Beyaz Grup: Manisaspor: 0 - Utaş Uşakspor: 4
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]