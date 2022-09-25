TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu ile Şanlıurfaspor arasında oynanan 6. hafta maçının ardından iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor maçı bitiminde taraftarlar arasında kavga çıktı - Son Dakika

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