Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor maçı bitiminde taraftarlar arasında kavga çıktı - Son Dakika
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Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor maçı bitiminde taraftarlar arasında kavga çıktı

25.09.2022 23:20
Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor maçı bitiminde taraftarlar arasında kavga çıktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu ile Şanlıurfaspor arasında oynanan 6. hafta maçının ardından iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu ile Şanlıurfaspor arasında oynanan 6. hafta maçının ardından iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.

Tarsus Şehir Stadı'nda oynanan Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor maçı 1-1 berabere bitti.

Maçın ardından taraftarlar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bazı taraftarlar, stadın koltuklarını kırıp karşı takımın taraftarlarına fırlattı.

Statta görevli polisler müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

Kavganın ardından Şanlıurfaspor takımı ile taraftarları güvenlik görevlileri eşliğinde kentten ayrıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor maçı bitiminde taraftarlar arasında kavga çıktı - Son Dakika

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