TFF 2. Lig: Çorum FK: 0 - Sancaktepe FK: 2 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Çorum FK: 0 - Sancaktepe FK: 2 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Çorum FK: 0 - Sancaktepe FK: 2

6 saat önce

TFF 2. Lig'de mücadele eden Çorum FK, sahasında karşılaştığı Sancaktepe FK'ya 2-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig: Çorum FK: 0 - Sancaktepe FK: 2, System.String[]

TFF 2. Lig'de mücadele eden Çorum FK, sahasında karşılaştığı Sancaktepe FK'ya 2-0 mağlup oldu.


Stat: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu.


Hakemler: Efe Tanrıverdi xx, Ejder Yapıcı xx, Çağlar Mehmet Uludağ xx


Çorum FK: Reşat x, Ertuğrul x, Nafican x, Murat x, Mete x, Kerem Çağatay x, Batuhan x (M.Rıdvan dk. 46 x), Oktay x, Volkan x (Şaban dk. 46 x), Kıvanç x (Fatih dk. 63 x), Mert x


Sancaktepe FK: Emre xx, Erdinç xx, David Deniz xx, Melik xxx, Alaattin xx, H.İbrahim xx (Behlül dk. 84 ?), M.Ozan xx, Mert xx, Erhan xxx (Ahmet dk. 84 ?), Muharrem xx, İrfan xxx


Goller: İrfan (dk. 6), Melik (dk. 83) (Sancaktepe FK)


Kırmızı Kart: Ertuğrul (Çorum FK)


Sarı Kartlar: Oktay (Çorum FK), Alaattin, Selim (Sancaktepe FK) - ÇORUM

Türkiye Futbol Federasyonu, Sancaktepe, Çorum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sancaktepe'de film sahnelerini aratmayan silahlı saldırı
Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın? TFF Başkanı'nın değişeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü Sakaryasporlu oyunculara jiletle saldıran Mansur Çalar yine gündem oldu!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 23:24:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 2. Lig: Çorum FK: 0 - Sancaktepe FK: 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]