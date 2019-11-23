Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig'de 14. hafta başladı! 5 karşılaşma...
Son Dakika Spor TFF 2. Lig'de 14. hafta başladı! 5 karşılaşma... - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig'de 14. hafta başladı! 5 karşılaşma...

6 saat önce

Ligde bugün yapılan karşılaşmaların sonuçları şöyle: Kırmızı Grup: Eyüpspor-GMG Kastamonuspor: 0-2Etimesgut Belediyespor-Birevim Elazığspor: 1-1Ankara Demirspor-Kırşehir Belediyespor: 2-2Beyaz Grup: Sarıyer-Yeni Çorumspor: 0-2Pendikspor-Zonguldak Kömürspor: 2-1 Canlı Bahis kaybına %10'a varan...

TFF 2. Lig'de 14. hafta başladı! 5 karşılaşma..., System.String[]

Ligde bugün yapılan karşılaşmaların sonuçları şöyle:


Kırmızı Grup:


Eyüpspor-GMG Kastamonuspor: 0-2


Etimesgut Belediyespor-Birevim Elazığspor: 1-1


Ankara Demirspor- Kırşehir Belediyespor: 2-2


Beyaz Grup:


Sarıyer-Yeni Çorumspor: 0-2


Pendikspor- Zonguldak Kömürspor: 2-1

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Zonguldak, Kırşehir, Eyüpspor, Sarıyer, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:37 
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