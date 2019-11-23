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TFF 2. Lig'de 14. hafta başladı! 5 karşılaşma...
6 saat önce
Ligde bugün yapılan karşılaşmaların sonuçları şöyle: Kırmızı Grup: Eyüpspor-GMG Kastamonuspor: 0-2Etimesgut Belediyespor-Birevim Elazığspor: 1-1Ankara Demirspor-Kırşehir Belediyespor: 2-2Beyaz Grup: Sarıyer-Yeni Çorumspor: 0-2Pendikspor-Zonguldak Kömürspor: 2-1 Canlı Bahis kaybına %10'a varan...
Ligde bugün yapılan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Eyüpspor-GMG Kastamonuspor: 0-2
Etimesgut Belediyespor-Birevim Elazığspor: 1-1
Ankara Demirspor- Kırşehir Belediyespor: 2-2
Beyaz Grup:
Sarıyer-Yeni Çorumspor: 0-2
Pendikspor- Zonguldak Kömürspor: 2-1
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:37
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