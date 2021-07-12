Üye Girişi
TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu - Son Dakika

TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu

12.07.2021 13:57

- TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimiyle TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan takımlar belli oldu.

- TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu

İSTANBUL - Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimiyle TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan takımlar belli oldu. Beyaz Grup'ta 19, Kırmızı Grup'ta ise 20 takım mücadele edecek.

TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimiyle birlikte Kırmızı ve Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan takımlar belirlendi. Beyaz Grup'ta 19, Kırmızı Grup'ta ise 20 takımın mücadele edeceği TFF 2. Lig, 4-5 Eylül tarihinde başlayacak ve sezonun ilk yarısı 26 Aralık'ta son bulacak. 16 Ocak'ta başlayacak olan ikinci yarı ise 20 Nisan'da tamamlanacak, ardından da Play-Off karşılaşmaları oynanacak. Ligde 6, 12, 22, 27 ve 32. hafta karşılaşmaları hafta içerisinde oynanacak. Ayrı şehir ve bölgede yer alan takımlar torbalara ayrıldı ve bu takımların farklı gruplarda yer alması sağlandı.

Büyükaydın: "Bu ligler, iyi futbolcuların çıkış noktaları"

Kura çekimi öncesinde konuşan TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yeni bir sezon heyecanı yaşadıklarını ifade ederek, "Zor şartlarda geçen bir sezonu noktaladık. Zor bir süreç yaşıyoruz. Ben dahil birçok arkadaşımız bu salgına yakalandı. Bu illetten inşallah kurtulup önümüzdeki sezon izlenebilir ve daha keyifli olur. İnşallah seyircili şekilde eski şaşaalı günleri yaşayacağız. Birçok kulübün başkan ve yönetim kurullar değişti. Hepsine başarılar diliyorum. Geçen sezon pandemi nedeniyle birçok kulüp istediği kadroları da kuramadı. Ama el birliğiyle üstesinden geldik ve sezonu tamamladık, heyecanlı bir Play-Off yaşadık. Üst lige çıkan takımları da tebrik ediyorum. Biz federasyon olarak alt liglere elimizden geldiği kadar kıymet verip desteklemek istiyoruz. Bu ligler, iyi futbolcuların çıkış noktaları. Bu liglerden milli takımlarımıza oyuncular yetişiyor. Buradaki maçlarda yaşanan heyecan çok büyük" açıklamasında bulundu.

TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup şu şekilde oluştu:

BEYAZ GRUP

1922 Konyaspor

Akhisarspor

Amed Sportif

Anagold 24 Erzincanspor

Ankara Demirspor

Bucaspor 1928

Eskişehirspor

GMG Kastamonuspor

Isparta 32 Spor

Karacabey Belediyespor

Kırklarelispor

Kırşehir Belediyespor

Nazilli Belediyespor

Pazarspor

Pendikspor

Şanlıurfaspor

Tarsus İdman Yurdu

Uşakspor

Zonguldak Kömürspor

KIRMIZI GRUP

Adıyaman 1954 Spor

Afjet Afyonspor

Ankaraspor

Bayburt Özel İdare Spor

Bodrumspor

Çorum FK

Diyarbekirspor

Ergene Velimeşe

Etimesgut Belediyespor

Hekimoğlu Trabzon

İnegölspor

Kahramanmaraşspor

Niğde Anadolu FK

Sakaryaspor

Sarıyer

Serik Belediyespor

Silahtaroğlu Van Spor

Sivas Belediyespor

Somaspor

Turgutluspor

Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Play Off, Riva, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski futbolcu Yalçın Ayhan yaptığı paylaşımla Beşiktaşlıları uyardı: Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın 16:57 Eski futbolcu Yalçın Ayhan yaptığı paylaşımla Beşiktaşlıları uyardı: Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı. 16:33 Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı. CHP, 16:15 CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım
Kızı ve 2 torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne, hastanede hayatını kaybetti 15:59 Kızı ve 2 torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne, hastanede hayatını kaybetti Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi 15:49 Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi İki kez üst üste taciz iddiası! Döner yerken gözaltına alındı 15:27 İki kez üst üste taciz iddiası! Döner yerken gözaltına alındı
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu 14:55 Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler 13:41 İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler

Son Dakika Haberleri
17:02 İsrail zulmü bitmek bilmiyor! Kurşunların hedefi olan Filistinli gencin feryadı yürekleri dağladı
16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi
16:41 Kadın yarışmacı arkadaşının cinsel organını elledi! İzleyenler şaşkına döndü
16:33 Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı.
16:24 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı
16:14 CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım
16:04 Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı
15:55 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi
15:49 Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi
15:31 Caner Erkin ve Mert Hakan Youtube'u salladı! Eğlenceli anlar taraftarın beğenisini topladı
Milyonlarca emekli için büyük gün yarın! Hem zamlı maaş hem de ikramiye alarak çifte bayram yaşayacaklar Milyonlarca emekli için büyük gün yarın! Hem zamlı maaş hem de ikramiye alarak çifte bayram yaşayacaklar         
17:02
EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi         
16:54
2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı         
16:25
Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı         
16:05
Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi         
15:56
Pınar Gültekin'in katili, Pınar Gültekin'in katili, "Diri diri yakıldı" diyen Adli Tıp raporuna ilk yardım eğitimiyle karşı çıktı         
15:48
Açık denizde tekneleri alabora olan gençler 2 saat sonra bölgedeki bir kaptan tarafından şans eseri kurtulabildi Açık denizde tekneleri alabora olan gençler 2 saat sonra bölgedeki bir kaptan tarafından şans eseri kurtulabildi         
15:14
Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor         
14:21
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş         
13:37
13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim 13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim         
13:34
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar         
13:22
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada         
11:49
Yakın çevresine Yakın çevresine "Kaan'a tahammülüm kalmadı" demiş! Hadise, yeni sevgilisine ilanı aşk etti         
11:42
Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı! Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı!         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 17:13:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement