TFF 2. Lig'de ilk yarı heyecanı tamamlandı

TFF 2. Lig'de ilk yarıyı Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor, Beyaz Grup'ta ise Manisa Futbol Kulübü zirvede kapattı.?

Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 18'er takımın mücadele ettiği TFF 2. Lig'de ilk devre heyecanı, hafta sonu oynanan müsabakalarla tamamlandı. Gruplarını lider bitirecek takımların doğrudan TFF 1. Lig'e yükseleceği, lideri takip eden dörder takımın play-off oynayacağı ligde son 3 sırada yer alacaklar ise TFF 3. Lig'e düşecek.?

Play-off'tan bir ekibin daha 1. Lig'e yükseleceği TFF 2. Lig'de kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakacak iki ekip, play-off finalinde karşılaşacak.? Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor, Uşakspor, Birevim Elazığspor ve Kardemir Karabükspor 3, Beyaz Grup'taki Şanlıurfaspor ise 15 puan silme cezası aldı.

Kırmızı Grup

Ankara Demirspor'un 36 puanla birinci sırada yer aldığı Kırmızı Grup'ta, Başkent ekibinin ardından 34'er puanla Bandırmaspor ve Tuzlaspor, 31 puanlı GMG Kastamonuspor ile 30 puan ve averajla beşincilikte kendisine yer bulan Vanspor play-off hattında bulunuyor.

Grubun son 3 sırasında 14 puan toplayan Eyüpspor, 7 puanlı Niğde Anadolu ve 1 puanlı Kardemir Karabükspor var.

İlk devrede 6 farklı ekibin liderlik koltuğunda yer aldığı grupta Tuzlaspor 6, Vanspor 4, Ankara Demirspor 3, Bandırmaspor 2, Kırşehir Belediyespor ile Sivas Belediyespor ise 1 hafta zirvede yer aldı.

Beyaz Grup

Manisa Futbol Kulübünün 42 puanla ilk yarıyı lider tamamladığı Beyaz Grup'ta, Manisa temsilcisini 40 puanlı Yılport Samsunspor, 32 puanlı Hekimoğlu Trabzon, 31 puana sahip Yeni Çorumspor ve 30 puanlı Sancaktepe Futbol Kulübü izledi.

Grupta 15 puana sahip Başkent Akademi'nin yanı sıra 14 puanlı 1922 Konyaspor, eksi 15 ceza puanı alan -14 puanlı Şanlıurfaspor düşme hattında bulunuyor.

İlk haftasında Afjet Afyonspor'un liderlik koltuğunda yer aldığı Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, 16 hafta liderliği kimseye bırakmadı. Uzun süre takipçisi Yılport Samsunspor'un 6 puan önünde yer alan Ege temsilcisi, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla ilk devreyi 2 puan farkla rakibinin önünde tamamladı.

En golcü takımlar?

Toplam 813 golün atıldığı TFF 2. Lig'de Beyaz Grup'ta takımlar 417 gol atarken, Kırmızı Grup'ta gol sayısı 396'da kaldı.?

Beyaz Grup'ta 47 gole ulaşan Manisa Futbol Kulübü ile 39 gol kaydeden Yılport Samsunspor en golcü, Beyaz Grup'ta 4 golü bulunan Şanlıurfaspor ile Kırmızı Grup'ta 6 golle Kardemir Karabükspor en az gol atan takımlar oldu.

En golcü futbolcu

Kırmızı Grup'ta Bayburt Özel İdare'den Tayyip Kanarya ile Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor'dan Bahattin Köse, 15'er golle en golcü isim konumunda bulunuyorlar. Bu iki ismi 13'er golle Beyaz Grup ekibi Manisa Futbol Kulübü'nden Serdar Deliktaş ve Hekimoğlu Trabzon'dan Taha Balcı takip etti.

2019-2020 ilk devre raporu