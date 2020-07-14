TFF 2. Lig'de play-off maç programı belli oldu - Son Dakika

TFF 2. Lig'de play-off maç programı belli oldu

TFF 2. Lig'de, 20-28 Temmuz tarihlerinde Antalya'da oynanacak play-off maçlarının programı belli oldu.

TFF 2. Lig'de, 20-28 Temmuz tarihlerinde Antalya'da oynanacak play-off maçlarının programı belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre TFF 2. Lig'de oynanacak play-off çeyrek ve yarı final maçlarının programı şöyle:

Çeyrek final (20 Temmuz Pazartesi):

21.00 Manisa FK- İnegölspor (Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi)

21.00 Hekimoğlu Trabzon- Sancaktepe FK (Calista Sports Center)

21.00 Ankara Demirspor- Sakaryaspor (Titanic Mardan)

21.00 GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor (Gloria Sports Arena)

Yarı final (24 Temmuz Cuma):

21.00 Manisa FK-İnegölspor/ Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK (Titanic Mardan)

21.00 Ankara Demirspor-Sakaryaspor/ GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor (Calista Sports Center)

Yarı finali geçecek takımlar, 28 Temmuz Salı günü saat 21.00'de Antalya Stadyumu'nda TFF 2. Lig Play-Off Finali'nde karşı karşıya gelecek.

Öte yandan, TFF tarafından play-off oynayacağı açıklanan Ankara Demirspor Kulübü geçen hafta ligden çekilerek play-off maçlarına çıkmama kararı aldığını duyurmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:53 Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig'de play-off maç programı belli oldu - Son Dakika Spor
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