TFF 2. Lig'de son gülen Fatih Karagümrük oldu

TFF 2. Lig'de play-off final maçlarının ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu.

TFF 2. Lig'de play-off final maçlarının ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu.

Normal sezon maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü doğrudan 1. Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig'de dün Bursa'da oynanan play-off final maçında Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden Fatih Karagümrük 1. Lig'e çıkmayı başardı.

Menemen Belediyespor'un ilk kez mücadele edeceği 1. Lig'de Keçiörengücü 1997-1998, Fatih Karagümrük de en son 2004-2005 sezonunda yer aldı.

Düşenler

Fethiyespor, Tokatspor, Darıca Gençlerbirliği, Bayrampaşa, Manisaspor ve Gaziantepspor'un TFF 3. Lig'e düştüğü ligde bu takımların yerine Hekimoğlu Trabzon, Kırşehir Belediyespor, Bayburt İl Özel İdare, Ergene Velimeşespor, Van Büyükşehir Belediyespor ve Yeni Çorumspor yer alacak.

Spor Toto 1. Lig'e veda eden Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor da gelecek yıl mücadelesini TFF 2. Lig'de sürdürecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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