TFF 2. Lig'de Vanspor FK-Ergene Velimeşespor maçı ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig'de Vanspor FK-Ergene Velimeşespor maçı ertelendi - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig'de Vanspor FK-Ergene Velimeşespor maçı ertelendi

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Vanspor FK ile Ergene Velimeşespor arasındaki 23. hafta maçı ertelendi.

TFF 2. Lig'de Vanspor FK-Ergene Velimeşespor maçı ertelendi, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Vanspor FK ile Ergene Velimeşespor arasındaki 23. hafta maçı ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Van Atatürk Stadı'nda yarın oynanması planlanan karşılaşmanın elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ergene, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:42 Kaynak: AA
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