Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig'e yükselen Van Büyükşehir Belediyespor kupasını aldı

TFF 2. Lig'e yükselen Van Büyükşehir Belediyespor kupasını aldı

6 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup Play Off finalinde Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek TFF 2. Lig'e yükselen Van Büyükşehir Belediyespor kupasını aldı.

TFF 2. Lig'e yükselen Van Büyükşehir Belediyespor kupasını aldı, System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grup Play Off finalinde Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek TFF 2. Lig'e yükselen Van Büyükşehir Belediyespor kupasını aldı.

Eryaman Stadı'nda rakibi Esenler Erokspor'u yenen kırmızı-siyahlı ekip maç sonunda kupasını TFF Başkan Vekili İbrahim Usta'nın elinden aldı. Van Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular kupa ile tur atarak Ankara'ya gelen binlerce taraftar ile birlikte TFF 2. Lig'e çıkmayı doyasıya kutladı.

Kutlama öncesinde ise Van Büyükşehir Belediyespor yöneticisi Mehmet Biçer, sevinç sırasında dili boğazına kaçınca saha içerisinde yapılan müdahale sonrası ambulans ile hastaneye götürüldü. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:34 Kaynak: İHA
Esenler, Büyükşehir Belediyespor, Van, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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