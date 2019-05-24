TFF 2. Lig'e yükselen Van Büyükşehir Belediyespor kupasını aldı
6 saat önce
TFF 3. Lig 2. Grup Play Off finalinde Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek TFF 2. Lig'e yükselen Van Büyükşehir Belediyespor kupasını aldı.
TFF
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:34 Kaynak: İHA
3. Lig 2. Grup Play Off finalinde Esenler
Erokspor'u 2-1 yenerek TFF 2. Lig'e yükselen Van Büyükşehir Belediyespor
kupasını aldı. Eryaman
Stadı'nda rakibi Esenler Erokspor'u yenen kırmızı-siyahlı ekip maç sonunda kupasını TFF Başkan Vekili İbrahim Usta'nın elinden aldı. Van Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular kupa ile tur atarak Ankara
'ya gelen binlerce taraftar ile birlikte TFF 2. Lig'e çıkmayı doyasıya kutladı.
Kutlama öncesinde ise Van Büyükşehir Belediyespor yöneticisi Mehmet Biçer
, sevinç sırasında dili boğazına kaçınca saha içerisinde yapılan müdahale sonrası ambulans ile hastaneye götürüldü. - ANKARA
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