TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor ligden çekilerek, play-off maçlarına çıkmama kararı aldı. - Son Dakika
TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor ligden çekilerek, play-off maçlarına çıkmama kararı aldı.
TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor ligden çekilerek, play-off maçlarına çıkmama kararı aldı.
TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor ligden çekilerek, play-off maçlarına çıkmama kararı aldı. Başkent ekibi ayrıca profesyonel futbol şubesini kapatacaklarını ve profesyonel futboldan da çekileceklerini duyurdu. - ANKARA
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10.07.2020 23:19:56. #1.13#
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