TFF 2. Lig: Elazığspor: 0 - Bayburt Özel İdarespor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 18. haftasında Elazığspor , sahasında karşılaştığı Bayburt Özel İdarespor ile 0-0 berabere kaldı.

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