Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 - Sakaryaspor: 0
Son Dakika Spor Haber

TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 - Sakaryaspor: 0

35 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında Birevim Elazığspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 - Sakaryaspor: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında Birevim Elazığspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti.


Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Çağdaş Altay xx, Sefa Özcan xx, Murat Erölmez xx


Elazığspor: Ahmet Doğan xx, Murathan Özen xx, Yiğitcan Erdoğan xxx, Onur Alsu xx, Ahmet Burak Solakel xx, Kadir Taşoğlu xx, Kadir Bekmezci xx, Cengizhan Akgün xx (İzzet dk. 88 ?), Serdar Özbayraktar xx (Selim Enes dk. 76 x), Murat Ceylan xx (Fırat Sefa dk. 90 ?), Ömer Yıldız xx


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Serkan Odabaşoğlu xx, Abdulaziz Solmaz xx, Taşkın İlter xx (Furkan dk. 81), Umut Sözen x (Okan dk. 58 x), Ali Fırat Okur x (Erdi Can dk. 58 x), Ferit Erişci xx, Berkay Can Değirmencioğlu xx, Ümit Yasin Arslan xx, Yaser Hacımustafaoğlu xx


Gol: Yiğitcan (dk. 57) (Elazığspor)


Sarı Kartlar: Serdar, Ahmet Doğan, Murat Ceylan, Sefer Yılmaz (Elazığspor), Ali Fırat, Taşkın, Canberk (Sakaryaspor) - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Elazığspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransızlar, Arnavutluk milli marşı yerine Andorra ve Ermenistan milli marşını çaldı!
Son dakikada gelen gole Cumhurbaşkanı Erdoğan işte böyle sevindi! Çok Güzel Hareketler'in yıldız oyuncusu Ersin Korkut Survivor'da yarışacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, güvenli bölge çıkışı: Eylül bitmeden oluşturulmazsa kendi yolumuza gideriz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 18:19:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 - Sakaryaspor: 0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]