TFF 2. Lig: Ergene Velimeşespor: 5 - Sakaryaspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Ergene Velimeşespor: 5 - Sakaryaspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Ergene Velimeşespor: 5 - Sakaryaspor: 0

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 18. haftasında Ergene Velimeşespor sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

TFF 2. Lig: Ergene Velimeşespor: 5 - Sakaryaspor: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 18. haftasında Ergene Velimeşespor sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk maçında Ergene Velimeşespor ile Sakaryaspor, Velimeşe Sahası'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Ferhan Kestanlıoğlu, Ahmet Şimşek ve Mustafa Han hakem üçlüsü yönetti. Ev sahibi takım, ilk yarıyı golcüsü Onat Kutay ve kaptanı Fatih'ten bulduğu gollerle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da Fatih'in penaltından ve Burhan'ın da iki golüyle Ergene Velimeşerspor, rakibini 5-0 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı.


Bu sonuçla puanını 27'ye yükselten Ergene Velimeşespor, gelecek hafta deplasmanda Uşakspor ile mücadele edecek. - TEKİRDAĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Velimeşe, Ergene, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:57 Kaynak: İHA
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