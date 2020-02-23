TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Ergene Velimeşespor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Ergene Velimeşespor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Ergene Velimeşespor: 1

12 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 25. hafta mücadelesinde GMG Kastamonuspor, sahasında Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Ergene Velimeşespor: 1, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 25. hafta mücadelesinde GMG Kastamonuspor, sahasında Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kaldı.


Stat: Gazi Stadyumu


Hakemler: Cihan Ateş xx, Şenol Bektaş xx, Sinan Bilen xx


GMG Kastamonuspor: İsmail Şahmalı xx, Recep Yılmaz xxx, Özgür İleri xx, İlyas Çakmak xxx, Metincan Cici xxx (Birkan Öksüz dk. 89 '), Sefa Kara x (Yusuf Türk dk. 59 x), Faruk Öcal xx, Özgür Yılmaz xx, Alican Karadağ xx, Ömer Gür xx (Harun Aydın dk. 76 x), Hakan Olkan xx


Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım


Ergene Velimeşespor: Gökhan Siverek, Baran Işık, Fatih Dilek, Çınar Tarhan xx (Semih Kahraman dk. 73 x), Kutay Kurt xx, Mert Er Estik xx, Burhan Arman x, Oğuz Özden x, Cabir Coşar ' (Eser Akbaş dk. 27 xx), Taner Yılmaz xx, Raşit Yöndem xx (Fatih Atex dk. 85 ?)


Teknik Direktör: Rasim Destanlıoğlu


Goller: İlyas Çakmak (dk. 90+9) (GMG Kastamonuspor), Burhan Arman (dk. 76) (Ergene Velimeşespor)


Sarı kartlar: Özgür İleri, Metincan Cici, Recep Yılmaz, İsmail Şahmalı, Ömer Gür, A. Akyol (GMG Kastamonuspor), Fatih Dilek, Kutay Kurt, Taner Yılmaz (Ergene Velimeşespor) - KASTAMONU

Türkiye Futbol Federasyonu, İsmail Şahmalı, Kastamonuspor, Ergene, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:20 Kaynak: İHA
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