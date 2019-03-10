Tff 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Amed Sportif Faaliyetler: 0
12 dakika önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. haftasında Gümüşhanespor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. haftasında Gümüşhanespor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Barkın Güdü xx, Ufuk Uğurlu xx
Gümüşhanespor: Mesut Balkan xx, Muharrem Doğan xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx (Tekin Adar dk. 59 xx), Kadir Ari xx, Ahmet Güven xx, Azad Kevin Odabaşı xx, Hüseyin Altuğ Taş xx, Burak Sarı xx (Hasan Karıkaşa dk. 85 ?), Sancar Yıldırım xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Mert Çakar x (Murat Kayalı dk. 69 xx)
Amed Sportif Faaliyetler: Serkan İpek xx, Yiğitcan Gölboyu xx, Ercan Çapar xx, (Ömer Karancı dk. 80 ?), Nezir Özer xx, Gökan Lekesiz xx (Berat Han dk. 88 ?), Mehmet Sıddık İstemi xx, Oğuz Çetinkaya xx, Volkan Geyik xx, Yusuf Yağmur x (Hasan Küçcük dk. 59 xx), İlyas Akan xx, Bünyamin Yürür xx
Sarı Kartlar: Mehmet Cansın Çiçek, Burak Sarı, Murat Kayalı, Ahmet Güven, (Gümüşhanespor), İlyas Akan, Oğuz Çetinkaya (Amed Sportif Faaliyetler) - GÜMÜŞHANE
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:45 Kaynak: İHA
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