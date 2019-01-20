Tff 2.lig: Gümüşhanespor: 0 - Bayrampaşa: 1

TFF
2.lig Beyaz grupta mücadele eden Gümüşhanespor
, ikinci devrenin ilk maçında sahasında konuk ettiği Bayrampaşa
'ya 1-0 mağlup oldu.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe xx, Mehmet Akıncık
xx, Çağlar Öztürk xx
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin
Akınay xx, Muharrem Doğan
xx, Mehmet Menderes
Önkuzu xx, Musa Sinan
Yılmazer xx, Kadir Ari xx, Ahmet Güven
xx, Azad Kevin Odabaşı xx, Murat Kayalı
xx (Hüseyin Altuğ Taş
dk.56 xx), Burak Sarı xx (Hasan Kaşıkara dk.79 xx), Sancar Yıldırım xx (Tugay Adamcıl dk.56 xx), Mehmet Cansın
Çiçek xx
Yedekler: Mesut Balkan
, Burak Demireğen
, Muharrem Efe, Raif Gündoğdu
Teknik Direktör: Metin İlhan
Bayrampaşa: Veysel Sapan xx, Güray Fırat
xx, Gürcan Gözüm xx, İbrahim Can
Köse xx, Tufan Zahid Arslan xx (Tahir Kurtuluş dk.70 xx), Evren
Kilarcı xx, Gökay İravul
xx (Ömer Can
Öndaş dk.90 ?), Semih Durmuş
xx, Hamit Yıldırım
xx (Ardahan
Gündoğdu dk. 85 ?), Fatih Kara
xx, Ali Kuleli
xx
Yedekler: Sercan Çobanoğlu, Süleyman Selak, Hakan Yücel, Serhat Yazgan
Teknik Direktör: Zafer Turan
Gol: Güray Fırat (dk. 16) (Bayrampaşa)
Sarı Kartlar: Burak Sarı, Mehmet Menderes Önkuzu (Gümüşhanespor), Güray Fırat, Veysel Sapan (Bayrampaşa) - GÜMÜŞHANE