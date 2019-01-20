Son Dakika Haberleri: Tff 2.lig: Gümüşhanespor: 0 - Bayrampaşa: 1

Tff 2.lig: Gümüşhanespor: 0 - Bayrampaşa: 1

20 dakika önce

TFF 2.lig Beyaz grupta mücadele eden Gümüşhanespor, ikinci devrenin ilk maçında sahasında konuk ettiği Bayrampaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

Tff 2.lig: Gümüşhanespor: 0 - Bayrampaşa: 1, System.String[]
TFF 2.lig Beyaz grupta mücadele eden Gümüşhanespor, ikinci devrenin ilk maçında sahasında konuk ettiği Bayrampaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe xx, Mehmet Akıncık xx, Çağlar Öztürk xx

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Muharrem Doğan xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx, Musa Sinan Yılmazer xx, Kadir Ari xx, Ahmet Güven xx, Azad Kevin Odabaşı xx, Murat Kayalı xx (Hüseyin Altuğ Taş dk.56 xx), Burak Sarı xx (Hasan Kaşıkara dk.79 xx), Sancar Yıldırım xx (Tugay Adamcıl dk.56 xx), Mehmet Cansın Çiçek xx

Yedekler: Mesut Balkan, Burak Demireğen, Muharrem Efe, Raif Gündoğdu

Teknik Direktör: Metin İlhan

Bayrampaşa: Veysel Sapan xx, Güray Fırat xx, Gürcan Gözüm xx, İbrahim Can Köse xx, Tufan Zahid Arslan xx (Tahir Kurtuluş dk.70 xx), Evren Kilarcı xx, Gökay İravul xx (Ömer Can Öndaş dk.90 ?), Semih Durmuş xx, Hamit Yıldırım xx (Ardahan Gündoğdu dk. 85 ?), Fatih Kara xx, Ali Kuleli xx

Yedekler: Sercan Çobanoğlu, Süleyman Selak, Hakan Yücel, Serhat Yazgan

Teknik Direktör: Zafer Turan

Gol: Güray Fırat (dk. 16) (Bayrampaşa)

Sarı Kartlar: Burak Sarı, Mehmet Menderes Önkuzu (Gümüşhanespor), Güray Fırat, Veysel Sapan (Bayrampaşa) - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:08 Kaynak: İHA

Menderes, Türkiye Futbol Federasyonu, Bayrampaşa, Gümüşhanespor, Spor
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