Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Sancaktepe Futbol Kulübü: 1
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Sancaktepe Futbol Kulübü: 1

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Sancaktepe Futbol Kulübü: 1

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Gümüşhanespor, sahasında Sancaktepe Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Sancaktepe Futbol Kulübü: 1, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Gümüşhanespor, sahasında Sancaktepe Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.


Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xx, Boran Turhan xx, Osman Baruk xx


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Fırat Arıkan xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx, Hasan Kaşıkara xx, Raif Gündoğdu xx, Burak Demireğen xx, Mert Çakar xx (Murat Kayalı dk. 76 x), Tuğay Adamcıl xx (İlke Tankul dk. 79 x), Sancar Yıldırım xx, Muharrem Efe xx (Burak Sarı dk. 46 x), Furkan Mızrak xx


Sancaktepe Futbol Kulübü: Emre Satılmış xx, Mehmet Abdullah Çoban xx, Melik Derin xx (Ahmet Sivri dk. 90 ?), Alaattin Hamza Ok xx, Halil İbrahim Tuna xx (Mert Örnek dk. 83 ?), Mehmet Ozan Tahtaişleyen xx, Recep Burak Yılmaz xx, Ogün Bayrak xx, Erhan Şentürk xx (Can Erdem dk. 73 xx), Selim Kayacı xx, İrfan Akgün xx


Gol: İrfan Akgün (dk. 55) (Sancaktepe Futbol Kulübü)


Kırmızı kart: Ogün Bayrak (dk. 90) (Sancaktepe Futbol Kulübü)


Sarı kartlar: Furkan Mızrak, Murat Kayalı (Gümüşhanespor), Selim Kayacı, Ogün Bayrak, İrfan Akgün (Sancaktepe Futbol Kulübü) - GÜMÜŞHANE

Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Sancaktepe, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Federasyon açıkladı! Andone'nin çapraz bağlarında yırtık
Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki! Caner, Avcı'nın kararını beğenmedi! Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'tan açıklama: Maça konsantreydim, farkına varmadım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 21:23:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Sancaktepe Futbol Kulübü: 1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]