TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Afjet Afyonspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Afjet Afyonspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Afjet Afyonspor: 0

7 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Afjet Afyonspor: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup etti.


Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xx, Sefa Özcan xx, Hakan Yoldaş xx


Gümüşhanespor: Ogün Alkan xx, Hasan Kaşıkara xx, Tekin Adar xx (İlke Tankul dk. 80 ?), Raif Gündoğdu xx (Batuhan Aygün dk. 90 ?), Burak Demireğen xx, Murat Kayalı xx (Recep Oğuz dk. 90 ?), Mert Çakar xx, Tuğay Adamcıl xx, Sancar Yıldırım xx, Muharrem Efe xx, Furkan Mızrak xx


Afjet Afyonspor: Anıl Atağ xx, Onur Ramazan Toprak xx, İlker Avşar xx, Çağrı Giritlioğlu xx (Emre Tosun dk. 82 ?), Aykut Emre Yakut xx (Kaan Baysal dk. 46 xx), Nazmi Candoğan xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Semih Ceylan xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Ali Kılıç xx (Bora Taşdemir dk. 72 xx), İsmet Benli xx


Gol: Murat Kayalı (dk. 1) (Gümüşhanespor)


Sarı Kartlar: Tekin Adar, Tuğay Adamcıl (Gümüşhanespor), Ali Kılıç, Onur Ramazan Toprak, Mehmet Tayfun Dingil (Afjet Afyonspor) - GÜMÜŞHANE

Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Murat Kayalı, Gündoğdu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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