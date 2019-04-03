Tff 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Eyüpspor: 1

TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor
, sahasında konuk ettiği Eyüpspor
'la 1-1 berabere kaldı.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Burak Olcar
xx, Murat Taşçıkar xx, Gürcan Dönmez xx
Gümüşhanespor: Mesut Balkan
xx, Muharrem Doğan
xx, Mehmet Menderes
Önkuzu xx (Tekin Adar dk. 68 xx), Kadir Ari xx, Ahmet Güven
xx, Azad Kevin Odabaşı xx, Murat Kayalı
xx (Hasan Kaşıkara dk. 79 xx), Hüseyin Altuğ Taş
xx, Sancar Yıldırım xx, Mehmet Cansın
Çiçek xx, Mert Çakar
xx (Muharrem Efe dk. 62 xx)
Teknik Direktör: Metin İlhan
Eyüpspor: Evren Özyiğit
xx, Gökhan Çalışır
xx, Doğan Ateş xx, Hakan Yavuz
xx, Ahmet Devret
xx (Kubilay Akyüz dk. 71 xx), Muhammet Yeşil
xx, İsmail Ayaz
xx, Hasan Güleryüz xx, Mehmet Kodeş xx (Berkan Burak Turan dk. 84 ?), Murat Akçay
xx (Yüksel Kayaalp dk. 71 xx), Yunus Emre Gedik xx
Teknik Direktör: Ekrem Al
Goller: Kadir Arı
(dk. 8) (Gümüşhanespor), Mehmet Kodeş (dk. 45) (Eyüpspor)
Sarı Kartlar: Mehmet Menderes Önkuzu, Mert Çakar (Gümüşhanespor), Gökhan Çalışır, Doğan Ateş, İsmail Ayaz, Yunus Emre Gedik (Eyüpspor) - GÜMÜŞHANE