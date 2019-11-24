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TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 2 - Hacettepespor: 3

6 saat önce

Gümüşhanespor, TFF 2. Lig, Beyaz grup'un 14. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Hacettespor'a 3-2 mağlup oldu.

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 2 - Hacettepespor: 3, System.String[]

Gümüşhanespor, TFF 2. Lig, Beyaz grup'un 14. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Hacettespor'a 3-2 mağlup oldu.


Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Çağdaş Altay xx, Ozan Bekar xx, Efe Kurtuluş xx


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Fırat Arıkan xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx, Raif Gündoğdu xx, Burak Demireğen xx, Murat Kayalı xx (Muharrem Efe dk. 84 ?), Burak Sarı xx, Mert Çakar xx, (Hasan Kaşıkara dk. 39 xx), Tuğay Adamcıl xx (İlke Tankul dk. 15 xx), Furkan Mızrak xx, Ahmet Güven xx


Hacettepespor: Burak Çapkınoğlu xx, Muhammet Selim Okur xx, Mustafa Hüseyin Seyhan xx, (Cihat Karakuş dk. 90 ?), Volkan Kılıç xx, Serdarcan Eralp xx, Ali Eren Karadağ xx, Mehmet Can Güngör xxx, Ömürcan Artan xx, İhsan Küçük xx (Muhammed Ali Barutcu dk. 76 xx), Ömer Alper Tatlısu xx, Ali Eren Daşdemir xx (Kaan Yüksel dk. 78 xx)


Goller: Mehmet Menderes Önkuzu (dk. 68), Fırat Arıkan (dk. 90) (Gümüşhanespor), Mehmet Can Güngör (dk. 21 ve 37), Muhammed Ali Barutçu (dk. 90) (Hacettepespor)


Kırmızı Kart: Ömürcan Artan (dk. 90) (Hacettepespor)


Sarı Kartlar: Murat Kayalı (Gümüşhanespor), Muhammet Selim Okur, İhsan Küçük (Hacettepespor) - GÜMÜŞHANE

Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Hacettepespor, Fırat Arıkan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
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