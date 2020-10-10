TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 3 Ergene Velimeşespor: 3

TFF 2. Lig, Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında Ergene Velimeşespor'la 3-3 berabere kaldı.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Feridun Daldaş xx, Fatih Söyler xx, Muhammet Ali Doğan xx
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Muharrem Efe xx, Tuğay Adamcıl xx, Sercan Kaya xxx (Musa Sinan Yılmazer dk. 84 ?), Tekin Adar xx (Berkan Yıldırım dk. 78 x) Burak Demireğen xx, Raif Gündoğdu xx (Hasan Kaşıkara dk. 84 ?), Orkun Dervişler xx (Osman Torun dk.46 xx), Mert Çakar xx, Yunus Şimşek xx, İlke Tankul xx
Ergene Velimeşespor: Emre Yılmaz xx, Ömer Esenkaya xx, İbrahim Fatih Dilek xxx, Embiya Ayyıldız xx (Tuncay Fındıkcı dk. 75 x), Çınar Tarhan xx (Fatih Ateş dk. 60 xx), Mert Er Estik xx, Cihan Can xx, Cabir Coşar xx, Taner Yılmaz xx, Eser Akbaş xx (Yüksel Şişman dk. 57 xx)
Goller: Muharrem Efe (dk. 10 pen.), Sercan Kaya (dk. 43), İlke Tankul (dk. 48) (Gümüşhanespor), İbrahim Fatih Dilek (dk. 24 ve 71), Mert Er Estik (dk. 43) (Ergene Velimeşespor)
Kırmızı Kart: Mert Er Estik (dk. 52) (Ergene Velimeşespor)
Sarı Kartlar: Tugay Adamcıl, Tekin Adar, Yunus Şimşek, Muharrem Efe (Gümüşhanespor), Ömer Esenkaya, Alper Yener (Ergene Velimeşespor) - GÜMÜŞHANE
- Kaynak: İHA
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