TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Sancaktepe FK: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında karşılaştığı Sancaktepe FK'yı 2-0 mağlup etti.
Stat: Vakfıkebir
Hakemler: Selim Özen xxx, Serdar Soydan xxx, Emre Doğu xxx
Hekimoğlu Trabzon FK: Batuhan Şen xxx, Volkan xxx, Onur Akdeniz xx (Hakan Yavuz dk. 46 x), Talha Yazgan xxx, Miraç Acer xxx, Bahadır Erol xxx, Abdulkadir Özdemir xxx, Samet xxx, Doğan Ateş xx (İsmail Haktan dk. 77 x), Muhammet Haşim xx (Ersel dk. 68 x), Taha Balcı xxx
Sancektepe FK: Emre Satılmış x, Erdinç x, Melik x (Behlül Aydın dk. 88 ?), Alaattin x, Halil İbrahim x (Oğün Bayrak dk. 46 x), Mehmet Ozan x, Mert Örnek x, David Deniz Kılınç x, Muharrem x, Can Erdem x, İrfan Akgün x (Selim dk. 87 x)
Goller: Taha Balcı (dk. 63), İsmail Haktan (dk. 79) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Sarı kartlar: Onur, Doğan Ateş, Taha Balcı, Samet (Hekimoğlu Trabzon FK), Halil (Sancaktepe FK) - TRABZON