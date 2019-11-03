Son Dakika Haberleri: TFF 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 5 - Şanlıurfaspor: 0
Son Dakika Spor TFF 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 5 - Şanlıurfaspor: 0

TFF 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 5 - Şanlıurfaspor: 0

6 saat önce

TFF 2. Lig'İN 11. haftasında Hekimoğlu Trabzon, sahasında Şanlıurfaspor'u 5-0 mağlup etti.

TFF 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 5 - Şanlıurfaspor: 0, System.String[]

TFF 2. Lig'İN 11. haftasında Hekimoğlu Trabzon, sahasında Şanlıurfaspor'u 5-0 mağlup etti.


Stat: Vakfıkebir


Hakemler: Onur Bingöl xxx, Vural Gül xxx, Cengizhan Öztürk xxx


Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir xxx, Miraç xxx, Talha Yazgan xxx, Bahadır xxx, Oğuzhan xxx (Ali Aydemir dk. 68 x), Samet xxx, Dede Çelik xxx, Hakan Yavuz xxx (Murat Cem Akpınar dk. 60 xx), Mertcan Çam xxx, Caner xxx (Muhammet Haşim dk. 68 x), Taha Balcı xxx


Teknik Direktör: Alper Avcı


Şanlıurfaspor: Yasin x, Ali Eren x, Onur Demir x, Seyfettin x, Mehmet Fatih x, Muhammed Küçük x, İbrahim x, Eyyüp x, Yusuf x (Mehmet İğnak dk. 67 x), Mehmet Sinan Badur x (İsmail dk. 66 x), Serhat Gök x


Teknik Direktör: Mutlu Yılmaz


Goller: Taha Balcı (dk. 36 pen. ve 63), Hakan Yavuz (dk. 40) Samet (dk. 54), Bahadır (dk. 69) (Hekimoğlu Trabzon) - TRABZON

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:42 Kaynak: İHA
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