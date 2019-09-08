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TFF 2. Lig: İnegölspor: 1 - Yeni Çorumspor: 2

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden İnegölspor, sezonun ilk iç saha müsabakasında kendi evinde Çorumspor'u ağırladı.

TFF 2. Lig: İnegölspor: 1 - Yeni Çorumspor: 2, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden İnegölspor, sezonun ilk iç saha müsabakasında kendi evinde Çorumspor'u ağırladı. İnegölspor sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.


İnegölspor: Şener Özcan xx, Gökhan Kurumuş xx, Cengiz Örgün xx, Cumhur Yılmaztürk x, Batuhan Salman xx, Mustafa Karabulut xx, Enes Bayır xx, Ozan Cengiz xx, Kemal Yükseker xx, Bilan Özdemir x, Görkem Arslan x


Çorumspor: Onur Tekin xx, Mert Ilıman xx, Osman Badur xx, Oğuz Mataracı xx, Kıvanç Kaya xx, Batuhan Demirel xx, Ferdi Konak xx, Eren Tokat xxx, Ertuğrul Sancaktutan xxx, Murathan Buruş x, Rıdvan Özdemir xx


Sarı Kartlar: Cumhur Yılmaztürk, Enes Bayır, Batuhan Salman (İnegölspor) Batuhan Demirel, Oğuz Mataracı (Çorumspor)


Kırmızı kart: Kıvanç Kaya (Çorumspor) - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Şener Özcan, İnegölspor, Çorumspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:00 Kaynak: İHA
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