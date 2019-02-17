Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: İnegölspor: 2 Bayrampaşa: 1

Tff 2. Lig: İnegölspor: 2 Bayrampaşa: 1

48 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor sahasındaki Bayrampaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Tff 2. Lig: İnegölspor: 2 Bayrampaşa: 1, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor sahasındaki Bayrampaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Stat: İnegöl Şehir

Hakemler: Selim Özen xxx, Ejder Yapıcı xxx, Çağlar Mehmet Uludağ xxx

İnegölspor: Şener xxx, Gökhan xx, Yaşar xx (Selim Can Temel dk. 88 ?), Cengiz xx, Serhat xx (Taner Yalçın dk. 78 x), Emirhan xxx, Osman xx, Enes xxx, Volkan Altınsoy xxx, Yasin Arslan xxx, Fatif Üge xxx (Ahmet dk 68 xx)

Bayrampaşaspor: Sercan xxx, Gürcan Gözüm xx, Oktay Pop xx (Tayyip dk. 60 xx), Tufan xx (Hakan Yüce dk. 79 xx), Evren xx, Gökay xxx, İsa xx, Sercan xxx (Hamit dk.46 xx), Semih xx, Fatih Kara xxx, Ali Kuleli xxx

Goller: Fatih Üge (dk. 41), Yaşar Çetin (dk. 84) (İnegölspor), Tufan Arslan (dk .20) (Bayrampaşaspor)

Kırmızı Kart: Hamit (dk. 76) (Bayrampaşa)

Sarı Kartlar: Enes, Cengiz (İnegölspor), Sercan, Evren, Hamit, Ali Kuleli (Bayrampaşa) - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:00 Kaynak: İHA

Taner Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu, Bayrampaşa, İnegölspor, Spor
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