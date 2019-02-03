Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: İnegölspor: 2 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1

Tff 2. Lig: İnegölspor: 2 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1

49 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor sahasındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.

Tff 2. Lig: İnegölspor: 2 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor sahasındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: İnegöl Şehir

Hakemler: Hamit Basık xxx, Caner Eroğlu xx, Musa Murat Emre xx

İnegölspor: Şener Özcan xxx, Yasin Görkem Arslan xxx, Volkan Altınsoy xxx, Gökhan Kurumuş xx, Emirhan Aydoğan xxx, Serhat Mermer xx (Taner Yalçın dk. 79 x) Fatih Üge xxx (Ahmet Hakan Şahin dk. 70 xx), Osman Torun xxx, Cengiz Ötkün xxx (Bora Yelken dk. 90 ?), Yaşar Çetin xxx, Enes Bayır xxx

Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Sadrettin Fırat Kocaoğlu xx, Özgür İleri xxx (Erkan Değişmez dk. 57 xx) Seyid Ahmet Han xxx, Hüseyin Kala xxx (Emre Şahin dk. 77 xx), Göksu Türkdoğan xx, Harun Kavaklıdere xx (Cem Ekinci dk. 53 xx), Orhan Aktaş xx, İzzet Yıldırım xxx, Ozan Sol xx, Özgür Yılmaz xx, Orhan Şam xx

Goller: Volkan Altınsoy (dk. 42), Ahmet Hakan Şahin (dk. 88) (İnegölspor), Ozan Sol (dk. 37) (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

Sarı kartlar: Yaşar Çetin, Ahmet Hakan Şahin (İnegölspor), İzzet Yıldırım (Bodrum Belediyesi Bodrumspor) - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:58 Kaynak: İHA

Taner Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum, İnegölspor, Spor
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