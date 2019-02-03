Tff 2. Lig: İnegölspor: 2 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1

TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor
sahasındaki Bodrum
Belediyesi Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: İnegöl Şehir
Hakemler: Hamit Basık xxx, Caner Eroğlu xx, Musa Murat Emre xx
İnegölspor: Şener Özcan
xxx, Yasin Görkem Arslan xxx, Volkan Altınsoy xxx, Gökhan Kurumuş xx, Emirhan Aydoğan
xxx, Serhat Mermer xx (Taner Yalçın
dk. 79 x) Fatih
Üge xxx (Ahmet Hakan
Şahin dk. 70 xx), Osman Torun
xxx, Cengiz Ötkün xxx (Bora
Yelken dk. 90 ?), Yaşar Çetin xxx, Enes Bayır xxx
Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Sadrettin Fırat
Kocaoğlu xx, Özgür İleri
xxx (Erkan Değişmez dk. 57 xx) Seyid Ahmet Han
xxx, Hüseyin Kala
xxx (Emre Şahin
dk. 77 xx), Göksu
Türkdoğan xx, Harun Kavaklıdere
xx (Cem Ekinci
dk. 53 xx), Orhan Aktaş
xx, İzzet Yıldırım
xxx, Ozan Sol
xx, Özgür Yılmaz
xx, Orhan Şam
xx
Goller: Volkan Altınsoy (dk. 42), Ahmet Hakan Şahin
(dk. 88) (İnegölspor), Ozan Sol (dk. 37) (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
Sarı kartlar: Yaşar Çetin, Ahmet Hakan Şahin (İnegölspor), İzzet Yıldırım (Bodrum Belediyesi Bodrumspor) - BURSA