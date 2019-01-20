Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: İnegölspor: 2 - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1

Tff 2. Lig: İnegölspor: 2 - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1

34 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü 2-1 mağlup etti.

Tff 2. Lig: İnegölspor: 2 - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü 2-1 mağlup etti.

Stat: İnegöl Şehir

Hakemler: Selim Özen xxx, Barış Çiçeksoylu xxx, İsa Doğanlar xxx

İnegölspor: Şener xxx, Gökhan xxx, Yaşar xxx (Ahmet Şahin dk. 79 xx), Cengiz xx (Enes dk. 90 ?), Serhat xxx, Emirhan xx, Osman xxx, Volkan xx (Bora Yelken dk. 73 xx), Orhan xxx, Yasin Arslan xxx, Fatih xxx

Niğde Anadolu Futbol Kulübü: Ali Yanar xx, Alper Duruk xxx (Şevki dk. 71 xx), Seydi xxx, Yusuf Arslan xxx, Kahraman xxx, Egehan Gök xx, İsmail xx (Enis Durak dk. 80 x), Berkay Görmez xx, Selçuk xx (Anıl dk. 66 xx), Musa Aktaş xxx, Fatih xx

Goller: Fatih Üge (dk. 59), Yaşar Çetin (dk. 68) (İnegölspor), Musa Aktaş (dk. 74) (Niğde Anadolu Futbol Kulübü)

Sarı Kartlar: Cengiz, Gökhan, Yaşar, Serhat, Fatih, Ahmet Şahin (İnegölspor), Alper Duruk, Kahraman, Yusuf Arslan (Niğde Anadolu Futbol Kulübü) - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:57 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Niğde, Futbol, İnegölspor, Spor
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