Tff 2. Lig: İnegölspor: 2 - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1

TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor
sahasında Niğde
Anadolu Futbol
Kulübü 2-1 mağlup etti.
Stat: İnegöl Şehir
Hakemler: Selim Özen
xxx, Barış Çiçeksoylu xxx, İsa Doğanlar xxx
İnegölspor: Şener xxx, Gökhan xxx, Yaşar
xxx (Ahmet Şahin
dk. 79 xx), Cengiz xx (Enes dk. 90 ?), Serhat xxx, Emirhan xx, Osman xxx, Volkan xx (Bora
Yelken dk. 73 xx), Orhan xxx, Yasin Arslan
xxx, Fatih
xxx
Niğde Anadolu Futbol Kulübü: Ali Yanar
xx, Alper Duruk xxx (Şevki dk. 71 xx), Seydi xxx, Yusuf Arslan
xxx, Kahraman xxx, Egehan Gök
xx, İsmail xx (Enis Durak dk. 80 x), Berkay
Görmez xx, Selçuk
xx (Anıl dk. 66 xx), Musa Aktaş xxx, Fatih xx
Goller: Fatih Üge (dk. 59), Yaşar Çetin (dk. 68) (İnegölspor), Musa Aktaş (dk. 74) (Niğde Anadolu Futbol Kulübü)
Sarı Kartlar: Cengiz, Gökhan, Yaşar, Serhat, Fatih, Ahmet Şahin (İnegölspor), Alper Duruk, Kahraman, Yusuf Arslan (Niğde Anadolu Futbol Kulübü) - BURSA