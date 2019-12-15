TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Ergene Velimeşespor: 4 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Ergene Velimeşespor: 4 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Ergene Velimeşespor: 4

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında karşılaştığı Ergene Velimeşespor'a 4-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Ergene Velimeşespor: 4, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında karşılaştığı Ergene Velimeşespor'a 4-0 mağlup oldu.


Stat: 12 Şubat


Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Hakan Yoldaş xx, Efe Kurtuluş xx


Kahramanmaraşspor: Özkan xx, Rıdvan xx, İsa x (Recep dk. 33 x), Safa x (Ebubekir dk. 64 ?), İsmail xx, Hüseyin xx, Yusuf xx, Burak x (Gökhan Çırak dk. 46 ?), Eren xx, Cerem xx, Fatih Kamacı xx


Ergene Velimeşespor: Gökhan Siverek xx, Baran xxx, İbrahim xx, Onat xxx (Sinan dk. 67 x), Mert xx, Burhan xxx (Sergen dk. 83 xx), Sabutay xx, Cabir xx, Taner xx, Eser xx (Birol dk. 90 ?), Muhammet xx


Goller: Burhan (dk. 1), Baran (dk. 25), Onat (dk. 58), Sergen (dk. 90), (Ergene Velimeşespor)


Sarı kartlar: Burak, Safa, Hüseyin, (Piserro Kahramanmaraşspor), Cabir, Muhammet (Ergene Velimeşespor) - KAHRAMANMARAŞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Burak Taşkınsoy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

F.Bahçe'de imzalar atılıyor! Bir isim de sırada
Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı! Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı Domuzu farketti, peşine düştü! Sürek avında kurşunların hedefi oldu Erdemli'de domuz avında kazaen vurulan genç öldü

Son Dakika Haberleri
21:52 Son dakika: Caner Erkin kırmızı kart gördü! Fenerbahçe maçında oynayacak mı? - Son Dakika Spor
21:47 Maç sonunda Sergen Yalçın'dan itiraf: Çok özlemişim - Son Dakika Spor
21:45 Adil Gevrek: "Bu artışı doğru bulmuyorum" - Son Dakika Spor
21:42 Maçın ardından - Son Dakika Spor
21:28 Beşiktaş'ın 35 maçlık serisi bitti - Son Dakika Spor
21:25 Beşiktaş karavana attı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 21:57:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Ergene Velimeşespor: 4 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]