Tff 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Darıca Gençlerbirliği: 0

TFF
2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında Kahramanmaraşspor
sahasında Darıca Gençlerbirliği
'ni 1-0 mağlup etti
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Necati Selçuk
xx, Aykut Küçük xxx, Boran Turan xxx
Kahramannaraşspor: Özkan xx, Mehmet Fırat
xx, Ethem xx, Efe xx, Fatih Çiplak
xx, Yusuf xx, Burak xx, Fatih Kamacı x (Servan dk. 81 ?), Cerem xxx (Oğuz dk. 71 x), Aziz xx (Süleyman dk. 89 ?), Yasin xxx
Darıca Gençlerbirliği: Emre Gamsız xx, Ahmet Kutluer xx, Ramazan xx, Mustafa xx (Muhammed Oğuzhan dk. 65 x), Emre Aslan xx, Salih xx, Turan xx, Halil İbrahim xxx, Emrah
Cülen xx, Veysel xx, Oktay xx (Mert dk. 78 ?)
Gol: Yasin (dk. 10) (Kahramanmaraşspor)
Kırmızı kart: Ethem (dk. 41) (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Cerem, Mehmet Fırat, Fatih Çiplak, Süleyman, (Kahramanmaraşspor), Oktay, (Darıca Gençlerbirliği) - KAHRAMANMARAŞ