Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Darıca Gençlerbirliği: 0

Tff 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Darıca Gençlerbirliği: 0

55 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında Kahramanmaraşspor sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiStat: 12 ŞubatHakemler: Necati Selçuk xx, Aykut Küçük xxx, Boran Turan xxxKahramannaraşspor: Özkan xx, Mehmet Fırat xx, Ethem xx, Efe xx, Fatih Çiplak xx, Yusuf xx, Burak xx, Fatih Kamacı...

Tff 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Darıca Gençlerbirliği: 0, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında Kahramanmaraşspor sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti

Stat: 12 Şubat

Hakemler: Necati Selçuk xx, Aykut Küçük xxx, Boran Turan xxx

Kahramannaraşspor: Özkan xx, Mehmet Fırat xx, Ethem xx, Efe xx, Fatih Çiplak xx, Yusuf xx, Burak xx, Fatih Kamacı x (Servan dk. 81 ?), Cerem xxx (Oğuz dk. 71 x), Aziz xx (Süleyman dk. 89 ?), Yasin xxx

Darıca Gençlerbirliği: Emre Gamsız xx, Ahmet Kutluer xx, Ramazan xx, Mustafa xx (Muhammed Oğuzhan dk. 65 x), Emre Aslan xx, Salih xx, Turan xx, Halil İbrahim xxx, Emrah Cülen xx, Veysel xx, Oktay xx (Mert dk. 78 ?)

Gol: Yasin (dk. 10) (Kahramanmaraşspor)

Kırmızı kart: Ethem (dk. 41) (Kahramanmaraşspor)

Sarı kartlar: Cerem, Mehmet Fırat, Fatih Çiplak, Süleyman, (Kahramanmaraşspor), Oktay, (Darıca Gençlerbirliği) - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:18 Kaynak: İHA

Mehmet Fırat, Türkiye Futbol Federasyonu, Darıca Gençlerbirliği, Kahramanmaraşspor, Spor
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