Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Eyüpspor: 0
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TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Eyüpspor: 0

41 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Eyüpspor: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.


Stat: 12 Şubat


Hakemler: Efe Tanrıverdi xx, Yavuz Bahadır xxx, Emir Kılıçarslan xxx


Kahramanmaraşspor: Özkan xx, Hüseyin xxx, Nuri xx, Emrullah xx (Burak dk. 85 ?), Haluk xx (Yasin dk. 68 x), Fatih Kamaci xx, Cerem xxx, Gökhan Payal xx, Fatih Çiplak xxx, Rıdvan xx, Abdullah x (İsa dk. 61 x),


Eyüpspor: Alp x, Göksu xx (Muhammet Sercan dk. 77 x), Muharrem xx, Uğur xx, Berk xx (İzlem dk. 80 ?), Mahsun xx (Harun dk. 69 x), Gürcan xx, Eren xx, Muhammet Yeşil xx, Ali xx, Metehan


Gol: Cerem Talha (dk. 17), (Kahramanmaraşspor)


Sarı kartlar: Emrullah, Fatih, Özkan (Kahramanmaraşspor), Muharrem, Berkhan, İzlem (Eyüpspor) - KAHRAMANMARAŞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Eyüpspor, EFE, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:14 Kaynak: İHA
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