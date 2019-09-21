Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 1
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TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 1

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 1, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.


Stat: 12 Şubat


Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xx, Mustafa Han xx, Egemen Savran xx


Kahramanmaraşspor: Özkan xx, Hüseyin Cihan Avcu xx (Emrullah dk. 60 xx), Haluk xx (Yasin dk. 72 xx), Fatih Kamacı xx, Cerem Talha xx, Gökhan xx, Fatih Çiplak xx, Yusuf Emre Kasal xxx, Safa Ali xx, Rıdvan xx, Abdullah xx (İsa dk. 88 ?)


Etimesgut Belediyespor: Osman Mert xx, Hüseyin xx, Mikail xx, Ahmet Kaan xx, Akın xx (Gökay dk. 83 ?), Eyüpcan xx, İbrahim xxx, Erçin xx (Muhammet Emre dk. 46 x), Alaettin Batuhan xx, Çınar x, Mehmet xx (Yusuf 76 x)


Goller: Yusuf Emre (dk. 16 ve 28) (Kahramanmaraşspor), İbrahim (dk. 90) (Etimesgut Belediyespor)


Sarı Kartlar: Hüseyin Cihan Avcu (Kahramanmaraşspor), Alaettin Batuhan, Hüseyin Öztürk, Akın, Osman (Etimesgut Belediyespor) - KAHRAMANMARAŞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Etimesgut, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:42 Kaynak: İHA
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