Tff 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Konya Anadolu Selçukspor: 2

TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor
sahasında Konya
Anadolu Selçukspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Alper Uslu xx, Ahmet Deveci xx
Kahramanmaraşspor: Özkan xx, Lider xx, Hurşit xxx, Ethem Ercan
xx, Oğuz xx, Yusuf Emre
Kasal xx, Zeki xx (Efe dk. 90 ?), Fatih
Kamacı xxx, Cerem xx (Fatih Çiplak
dk. 46 x), Aziz xx (Süleyman dk. 69 x), Yasin
Konya Anadolu Selçukspor: Alp xx, Kadir Kaan
xx, Maksut Taşkıran
xxx, Recep xx (İbrahim Serdar
dk. 59 x), Ayberk xx, Ümit xx, Çağtay x (Emre dk. 67 x), Alpay xx, Reşo xxx, Emre Can
xx, Yusuf Erdem
xx (Samet dk. 79 x)
Goller: Mesut Taşkıran (dk. 9), Reşo Akın (dk. 41) (Konya Anadolu Selçukspor), Fatih Kamacı (dk. 30 ve 54), (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Çağatay, Ümit, Reşo, (Konya Anadolu Selçukspor), Oğuz (Kahramanmaraşspor) - KAHRAMANMARAŞ