Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Konya Anadolu Selçukspor: 2

Tff 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Konya Anadolu Selçukspor: 2

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor sahasında Konya Anadolu Selçukspor ile 2-2 berabere kaldı.

Tff 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Konya Anadolu Selçukspor: 2, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor sahasında Konya Anadolu Selçukspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: 12 Şubat

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Alper Uslu xx, Ahmet Deveci xx

Kahramanmaraşspor: Özkan xx, Lider xx, Hurşit xxx, Ethem Ercan xx, Oğuz xx, Yusuf Emre Kasal xx, Zeki xx (Efe dk. 90 ?), Fatih Kamacı xxx, Cerem xx (Fatih Çiplak dk. 46 x), Aziz xx (Süleyman dk. 69 x), Yasin

Konya Anadolu Selçukspor: Alp xx, Kadir Kaan xx, Maksut Taşkıran xxx, Recep xx (İbrahim Serdar dk. 59 x), Ayberk xx, Ümit xx, Çağtay x (Emre dk. 67 x), Alpay xx, Reşo xxx, Emre Can xx, Yusuf Erdem xx (Samet dk. 79 x)

Goller: Mesut Taşkıran (dk. 9), Reşo Akın (dk. 41) (Konya Anadolu Selçukspor), Fatih Kamacı (dk. 30 ve 54), (Kahramanmaraşspor)

Sarı kartlar: Çağatay, Ümit, Reşo, (Konya Anadolu Selçukspor), Oğuz (Kahramanmaraşspor) - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:15 Kaynak: İHA

Fatih, Türkiye Futbol Federasyonu, Konya, Kahramanmaraşspor, Spor
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