Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 4 - Menemen Belediyespor: 1

Tff 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 4 - Menemen Belediyespor: 1

1 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta mücadelesinde Kahramanmaraşspor, sahasında Menemen Belediyespor'u 4-1 mağlup ettiStat: 12 ŞubatHakemler: Selim Özen xx, Barış Çiçeksoyu xx, İsa Dooğanlar xxKahramannaraşspor: Özkan xx, Burak Can Kunt xxx (Fatih Kamacı dk.

Tff 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 4 - Menemen Belediyespor: 1, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta mücadelesinde Kahramanmaraşspor, sahasında Menemen Belediyespor'u 4-1 mağlup etti

Stat: 12 Şubat

Hakemler: Selim Özen xx, Barış Çiçeksoyu xx, İsa Dooğanlar xx

Kahramannaraşspor: Özkan xx, Burak Can Kunt xxx (Fatih Kamacı dk. 87 ?), Cerem xxx, Yasin xx, Servan xx (Zeki dk. 73 x), Yusuf Emre xx, Burak Şamil Bolat xx, Fatih Çiplak xx Aziz xxx (Mehmet Fırat dk. 75 x), Lider xx, Oğuz xx

Menemen Belediyespor: Necati xx, Veli xx, Taşkın xx, Mustafa Şen xx, Umut x (Ali dk. 57 xxx), Semih xx, Mahmut xx (Tayfun dk. 68 x), Ercan xx, Hüseyin Mustafa Çeçenoğlu xx (Okan dk. 64 x), Rıdvan xx

Goller: Yasin (dk. 9), Aziz (dk. 53), Burak Can Kunt (dk. 86), Cerem Talha (dk. 87) (Kahramanmaraşspor), Ali (dk. 76) (Menemen Belediyespor)

Sarı Kartlar: Burak Can Kunt, Aziz, Zeki, Lider, Aytürk (Kahramanmaraşspor), Mustafa Şen, Okan (Menemen Belediyespor) - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:13 Kaynak: İHA

Spor
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