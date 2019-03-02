Tff 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 4 - Menemen Belediyespor: 1
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta mücadelesinde Kahramanmaraşspor, sahasında Menemen Belediyespor'u 4-1 mağlup ettiStat: 12 ŞubatHakemler: Selim Özen xx, Barış Çiçeksoyu xx, İsa Dooğanlar xxKahramannaraşspor: Özkan xx, Burak Can Kunt xxx (Fatih Kamacı dk.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta mücadelesinde Kahramanmaraşspor, sahasında Menemen Belediyespor'u 4-1 mağlup etti
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Selim Özen xx, Barış Çiçeksoyu xx, İsa Dooğanlar xx
Kahramannaraşspor: Özkan xx, Burak Can Kunt xxx (Fatih Kamacı dk. 87 ?), Cerem xxx, Yasin xx, Servan xx (Zeki dk. 73 x), Yusuf Emre xx, Burak Şamil Bolat xx, Fatih Çiplak xx Aziz xxx (Mehmet Fırat dk. 75 x), Lider xx, Oğuz xx
Menemen Belediyespor: Necati xx, Veli xx, Taşkın xx, Mustafa Şen xx, Umut x (Ali dk. 57 xxx), Semih xx, Mahmut xx (Tayfun dk. 68 x), Ercan xx, Hüseyin Mustafa Çeçenoğlu xx (Okan dk. 64 x), Rıdvan xx
Goller: Yasin (dk. 9), Aziz (dk. 53), Burak Can Kunt (dk. 86), Cerem Talha (dk. 87) (Kahramanmaraşspor), Ali (dk. 76) (Menemen Belediyespor)
Sarı Kartlar: Burak Can Kunt, Aziz, Zeki, Lider, Aytürk (Kahramanmaraşspor), Mustafa Şen, Okan (Menemen Belediyespor) - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:13 Kaynak: İHA
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