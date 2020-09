TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 1922 Konyaspor: 0

Misli.com TFF 2. Lig Kırmızı Grup ikinci hafta maçında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği 1922 Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Fehmi Gerçeker

Hakemler: İlker Yasin xx, Süleyman Yavaşoğlu xx, Şenol Bektaş xx

Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya xx, Hasan Güleryüz xxx, Sefa xx (Yusuf dk. 72 x), Gökhan xx (Ömer dk. 85 ?), Abdullah xx (Sergen dk. 58 xx), Taşkın xx (Berk dk. 84 ?), Gökhan Cingirt xx, Onur xx, Rasimcan xx, Berk xx, Sadık xx

1922 Konyaspor: Kadem x, Seydi x, Ahmet xx (Mehmet Ali dk. 80 ?), Doğan Can x (Doğan Karakuş dk. 46 x), İsmail x, Maksut x, Süleyman xx, Seddar x, Celal x, Can x, Ekrem x (Fevzi Can dk. 64 x)

Gol: Sefa (dk. 45+2) (Karacabey Belediyespor)

Sarı kartlar: Berk Ali (Karacabey Belediyespor), İsmail, Ekrem, Süleyman (1922 Konyaspor) - BURSA