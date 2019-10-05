Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Bayburt Özel İdarespor: 2
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TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Bayburt Özel İdarespor: 2

6 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında konuk ettiği Bayburt Özel İdarespor'a 2-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Bayburt Özel İdarespor: 2, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında konuk ettiği Bayburt Özel İdarespor'a 2-0 mağlup oldu.


Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Süleyman Soyutürk xx, Mutlu Çiğdem xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx


Kardemir Karabükspor: Ferhat xx, Arda Belen xx, Sezer Gündüz xx, Tuğrul Yavaşçı xx, Oğuz Eken xx (Barbaros dk. 62 xx), Toykan Topuz xx (Emre Eser dk. 67 xx), Doğukan Toksöz xx, Abdullah Sezgin xx, Cihan Aydın xx, Berk Kervan xx (Melih dk. 62 xx), Batuhan Kurt xx


Bayburt Özel İdarespor: Alişan Şeker xx, Alper Tursun xx, Emre Şahin xx (Yusuf dk. 89 ?), Bilal Gülden xx, Haydar Deniz xx, Sinan Özkan xx, Tayyib Kanarya xxx (Furkan dk. 86 ?), Azad Filiz xx, Ethem Pülgir xx, Muhammet Emir xx, İsmet Kavuştu xx


Goller: Tayyib (dk. 54 ve 85) (Bayburtspor)


Kırmızı Kart: Abdullah (dk. 69) (Kardemir Karabükspor)


Sarı Kartlar: Toykan, Arda (Karabükspor), İsmet (Bayburtspor) - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Bayburt, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:10 Kaynak: İHA
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