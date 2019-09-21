Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Eyüpspor: 1
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TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Eyüpspor: 1

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Eyüpspor: 1, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.


Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Bilal Köseoğlu xxx, Emre Aslan xxx, Hasan Erdoğan xxx


Kardemir Karabükspor: Halit Tokur xx, Arda Belen xx, Emre Eser xxx (Nazmican dk. 77 xx), Sezer Gündüz xx, Ömer Çelik xx, Fatih Tultak xx, Abdullah Sezgin xxx, Cihan Aydın xx, Barbaros Kılıç xx (Melih dk. 80 ?), Fatih Kızılay xxX (Oğuz dk. 65 xx), Batuhan Kurt xx


Eyüpspor: Alp Tutar xx, Göksu Alhas xx, Muharrem Doğan xx, Gökhan Çalışır xx, Uğur Mustafa Türk xx, Berkan Burak Turan xx, Mahsun Çapkan xx (Ali dk. 90 ?), Gürcan Gözüm xx (İzlem dk. 61 xx), Eren Taşkın xx, Volkan Kesim xx, Metehan Mertöz xx (Kıvanç dk. 62 xx)


Gol: Kıvanç (dk. 74) (Eyüpspor)


Sarı kartlar: Emre, Batuhan, Cihan, Arda (Karabükspor), Eren, Mahsun, İzlem, Kıvanç, Göksu (Eyüpspor) - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Eyüpspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:13 Kaynak: İHA
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