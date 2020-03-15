TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Niğde Anadolu FK: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Niğde Anadolu FK: 1 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Niğde Anadolu FK: 1

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu FK'ya 1-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Niğde Anadolu FK: 1, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu FK'ya 1-0 mağlup oldu.


Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Ozan Bileyici xx, Salim Şanlıer xx, Sefa Özcan xx


Kardemir Karabükspor: Halit xx, Arda xx, Tuğrul xx, Emre Işık xx (Ali Kemal dk. 79 x), Berkay xx, Oğuz xx, Doğukan xx (Toykan dk. 71 xx), Ömer Faruk xx, Abdullah xx, Cihan x (Nazmican dk. 88 ?), Fatih Kızılay x


Niğde Anadolu FK: Muhammet xx, Rıza xx, Metehan xx, Ali Mert xx (Yusuf Can dk. 89 ?), Atalay Gürel xx (Mustafa dk. 57 x), Atalay Yıldırım xx (Bayram dk. 79 x), Hüseyin xx, Altar Han xx, Emir Can xx, Berkin xx, Recep xx


Gol: Emir Can (dk. 84) (Niğde Anadolu)


Sarı Kartlar: Berkay, Abdullah, Ömer Faruk, Toykan (Karabükspor), Metehan, Ali Mert (Niğde Anadolu FK) - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Niğde, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:03 Kaynak: İHA
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