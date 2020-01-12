TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Sivas Belediyespor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Sivas Belediyespor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Sivas Belediyespor: 0

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta mücadelesinde eden Kardemir Karabükspor, sahasında ağırladığı Sivas Belediyespor ile golsüz berabere kalarak puanını 2'ye yükseltti.

TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Sivas Belediyespor: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta mücadelesinde eden Kardemir Karabükspor, sahasında ağırladığı Sivas Belediyespor ile golsüz berabere kalarak puanını 2'ye yükseltti.


Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Alper Oran xx, Serdar Soydan xx, Serhat Sağır xx


Kardemir Karabükspor: Olcay xx, Arda xx, Berkay xx, Oğuz xx, Toykan xx (Emre 90+3 ?), Fatih xx, Doğukan xx, Ömer xx, Abdullah xx, Cihan x (Ömer Çelik dk. 60 xx), Fatih Kızılay xx (Tuğrul dk. 90 ?)


Sivas Belediyespor: Sercan xx, Ercüment xx (Taner dk. 87 ?), Mustafa xx, Muhammet x (Onur dk. 61 x), Gencay x (Mehmet Fatih dk. 76 x), Serkan xx, Kerem xx, Osman xx, Şevki xx, Fatih xx, Mete xx


Sarı Kartlar: Fatih Kızılay, Abdullah, Cihan, Berkay, Olcay (Karabükspor), Fatih Çolak, Mete, Onur, Şevki (Sivas Belediyespor) - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:30 Kaynak: İHA
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