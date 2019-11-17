Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 2 - Bodrumspor: 3
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 2 - Bodrumspor: 3 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 2 - Bodrumspor: 3

6 saat önce

Stat: Dr. Necmettin ŞeyoğluHakemler: Lütfullah Aslan, Özcan Sultanoğlu, Yakup KeçeciKardemir Karabükspor: Ferhat (Olcay dk. 32 ), Sezer, Emre, Toykan, Fatih, Ömer Faruk, Abdullah, Cihan Barbaros (Melih dk. 88 ?), Berk (Oğuz dk. 72 ), Batuhan Bodrumspor: Fatih, Erkan (Emirhan dk.

TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 2 - Bodrumspor: 3, System.String[]

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Lütfullah Aslan, Özcan Sultanoğlu, Yakup Keçeci


Kardemir Karabükspor: Ferhat (Olcay dk. 32 ), Sezer, Emre, Toykan, Fatih, Ömer Faruk, Abdullah, Cihan Barbaros (Melih dk. 88 ?), Berk (Oğuz dk. 72 ), Batuhan Bodrumspor: Fatih, Erkan (Emirhan dk. 45+10 ), Muhammet, Ozan, Batuhan (Emrecan dk. 69 ), Oğuzhan, İzzet, Emre, Gökhan, Celal, Seyid (Mustafa dk. 46 )


Goller: Batuhan (dk. 61), Cihan (dk. 80) (Karabükspor), Emirhan (dk. 69) Emrecan (dk. 75), Ozan (dk. 85) (Bodrumspor)


Sarı Kartlar: Berk, Emre, Abdullah, Cihan, Oğuz (Karabükspor), Emre Özkan, İzzet, Gökhan (Bodrumspor)

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:03 
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