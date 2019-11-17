TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 2 - Bodrumspor: 3

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Lütfullah Aslan, Özcan Sultanoğlu, Yakup Keçeci
Kardemir Karabükspor: Ferhat (Olcay dk. 32 ), Sezer, Emre, Toykan, Fatih, Ömer Faruk, Abdullah, Cihan Barbaros (Melih dk. 88 ?), Berk (Oğuz dk. 72 ), Batuhan Bodrumspor: Fatih, Erkan (Emirhan dk. 45+10 ), Muhammet, Ozan, Batuhan (Emrecan dk. 69 ), Oğuzhan, İzzet, Emre, Gökhan, Celal, Seyid (Mustafa dk. 46 )
Goller: Batuhan (dk. 61), Cihan (dk. 80) (Karabükspor), Emirhan (dk. 69) Emrecan (dk. 75), Ozan (dk. 85) (Bodrumspor)
Sarı Kartlar: Berk, Emre, Abdullah, Cihan, Oğuz (Karabükspor), Emre Özkan, İzzet, Gökhan (Bodrumspor)