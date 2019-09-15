TFF 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 1 - Bandırmaspor: 2

Kastamonuspor 1966, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sahasında Bandırmaspor'a 2-1 yenildi.



Hakeme tepki büyük



Karşılaşmayı yöneten Hakem Semih Kurt, verdiği hatalı kararlarla seyircinin büyük tepkisine neden oldu. Sarı kartı bulunan Bandırmaspor oyuncusu Feyyaz Belen'in bir pozisyonda Kastamonuspor 1966'lı futbolcu Metincan Cici'ye tokat atması ve diğer bir pozisyonda da kafasını sallayarak tehdit etmesine Kurt kayıtsız kalması tribünlerin büyük tepkisini çekti.



Stat: Gazi



Hakemler: Semih Kurt x, Turgut Evran x, Gürcan Dönmez x



Kastamonuspor 1966: İsmail Şahmalı x, Recep Yılmaz xx, Özgür İleri x (Recep Kutun dk. 63 x), Doğanay Kılıç xx (İlyas Çakmak dk. 79 x), Metincan Cici xxx, Harun Aydın xxx, Yusuf Türk x (Berkay Sefa Kara dk. 52 xx), Faruk Öcal xx, Muhammed Öztürk xx, Özgür Yılmaz xx, Hakan Olkan xx



Bandırmaspor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Rıza Efendioğlu xx, Birhan Vatansever xx, Feyyaz Belen x, Sinan Akaydın xxx, Erkan Taşkıran xx (Yusuf Akyel dk. 64 x), Adem Alkaşi xx, Abdullah Karmil xx, Hüseyin Bak xxx, Benhur Keser xx (Samet Katanalp dk. 78 x), İrfan Başaran xx (Doğan Can Davaş dk. 69 x)



Goller: Harun Aydın (dk. 62) (Kastamonuspor 1966), Sinan Akaydın (dk. 34), Hüseyin Bak (dk. 44) (Bandırmaspor)



Sarı kartlar: Sefa Çirişoğlu, Özgür Yılmaz, İlyas Çakmak, Faruk Öcal (Kastamonuspor 1966), Feyyaz Belen, Hasan Hüseyin Akınay, Adem Alkaşi, Erkan Taşkıran (Bandırmaspor) - KASTAMONU