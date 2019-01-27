Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 2 - Eyüpspor: 0

Tff 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 2 - Eyüpspor: 0

41 dakika önce

Kastamonuspor 1966, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Tff 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 2 - Eyüpspor: 0, System.String[]
Kastamonuspor 1966, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Stat: Gazi

Hakemler: Gürel Uzuner xxx, Hamdi Tontu xxx, İlker Ayten xxx

Kastamonuspor 1966: Muhammed Birkan Tetik xxx, Mustafa Çakır xxx, Abdulaziz Solmaz xxx, Sinan Akaydın xxx, Ozan Kılıçoğlu x (Ayhan Gürbüz dk. 62 x), Erkan Taşkıran xxx (Haşim Çoban dk. 75 x), Şaban Özel xx, Soner Dikmen xx, Oğuzhan Öztürk xx (Ahmet Bahçıvan dk. 84 ?), Yakup Yiğit xx, Bahri Can Avcı xx

Eyüpspor: Evren Özyiğit xx, Gökhan Çalışır xx, Atakan Arslan xxx (Ahmet Devret dk. 82 ?), Berkan Burak Turan x (Murat Akçay dk. 37 xx), Doğan Ateş xxx, Kubilay Akyüz xx, Hakan Yavuz xx, Yüksel Kayaalp xx, İsmail Ayaz xx, Hasan Güleryüz x, Yunus Emre Gedik x.

Sarı Kartlar: Ayhan Gürbüz, Yakup Yiğit, Muhammed Birkan Tetik (Kastamonuspor 1966), Doğan Ateş, Gökhan Çalışır (Eyüpspor)

Goller: Mustafa Çakır (dk. 18), Sinan Akaydın (dk. 78) (Kastamonuspor 1966) - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:29 Kaynak: İHA

Mustafa Çakır, Türkiye Futbol Federasyonu, Eyüpspor, Kastamonuspor, Spor
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