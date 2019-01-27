Tff 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 2 - Eyüpspor: 0

Kastamonuspor
1966, TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta konuk ettiği Eyüpspor
'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Stat: Gazi
Hakemler: Gürel Uzuner xxx, Hamdi Tontu xxx, İlker Ayten xxx
Kastamonuspor 1966: Muhammed Birkan Tetik xxx, Mustafa Çakır
xxx, Abdulaziz Solmaz
xxx, Sinan Akaydın xxx, Ozan Kılıçoğlu
x (Ayhan Gürbüz dk. 62 x), Erkan Taşkıran
xxx (Haşim Çoban dk. 75 x), Şaban Özel
xx, Soner Dikmen
xx, Oğuzhan Öztürk xx (Ahmet Bahçıvan dk. 84 ?), Yakup Yiğit
xx, Bahri Can Avcı
xx
Eyüpspor: Evren Özyiğit
xx, Gökhan Çalışır
xx, Atakan Arslan
xxx (Ahmet Devret
dk. 82 ?), Berkan Burak Turan x (Murat Akçay
dk. 37 xx), Doğan Ateş xxx, Kubilay Akyüz xx, Hakan Yavuz
xx, Yüksel Kayaalp xx, İsmail Ayaz
xx, Hasan Güleryüz x, Yunus Emre Gedik x.
Sarı Kartlar: Ayhan Gürbüz, Yakup Yiğit, Muhammed Birkan Tetik (Kastamonuspor 1966), Doğan Ateş, Gökhan Çalışır (Eyüpspor)
Goller: Mustafa Çakır (dk. 18), Sinan Akaydın (dk. 78) (Kastamonuspor 1966) - KASTAMONU