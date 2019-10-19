Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig Kırmızı Grup
Son Dakika Spor TFF 2. Lig Kırmızı Grup

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

30 dakika önce

TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor FK, ligin evinde konuk ettiği Sivas Belediye Spor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup, System.String[]

TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor FK, ligin evinde konuk ettiği Sivas Belediye Spor ile 0-0 berabere kaldı.


Stat: Van Atatürk:


Hakemler: Şeref Taş xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Emin Barlas xx


Van Spor FK: Salih Şenbaş xx, Serdar Cansu xx, Burçak Özkanca xx, Samet Cantürk xx, Barış Gök xx, Barış Sağır xx, Oktay Aydın xx (Timuçin Aşçıgil dk. 75 x), Mert Özyıldırım xx (Emrah Tacir dk. 67 x), Mehmet Sıddık İstemi xx, Batuhan Er xx, Tunç Murat Behram xx (Şerif Doğan dk. 79 x)


Teknik direktör: Hasan Erkin Şimşir


Sivas Belediye Spor: Hayrullah Mert Akyüz x, Safa Yıldırım x, Ercüment Eray Ataklı x, Onur Uslucan x, Mustafa Aydoğdu x (Onur Erdem Günel dk. 89 ?), Burak Asan x (Mustafa Aydın dk. 90+3 ?), Serkan Yavuz x, Kerem Kaya x, Osman Bayrak x, Ömer Faruk Ermeç x, Fatih Çolak x


Teknik Direktör: Namık Altunsoy


Sarı kartlar: Salih Şenbaş, (Van Spor FK), Mustafa Aydoğdu, Onur Uslucan, Ömer Faruk Ermeç, (Sivas Belediye Spor) - VAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivas, Van, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
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