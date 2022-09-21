Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı Torun, destek çağrısı yaptı - Son Dakika
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Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı Torun, destek çağrısı yaptı

21.09.2022 17:33
Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı Torun, destek çağrısı yaptı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı Çağatay Han Torun, kentte her kesimin takıma sahip çıkması gerektiğini söyledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı Çağatay Han Torun, kentte her kesimin takıma sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Torun, futbolda adaletsizliğin önüne geçilmesi için hakem seçimine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Sarıyer ve Ankara Demir Spor karşılaşmalarında ofsayt kuralının yanlış uygulanması nedeniyle haksızlık yaşadıklarını savunan Torun, "Seyirciyi heyecanlandıran atak futbol oynatıyoruz. Bu süreci de bir gelişim olarak görmekteyiz. Fakat TFF ve Merkez Hakem Kurulunu hakkaniyetli hakemler için görev almaya davet ediyoruz." dedi.

Oynadıkları 5 maçta galibiyet alamadıklarını hatırlatan Torun, yardımcı antrenör ile yola devam ettiklerini, atak futbol oynayan bir takım olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Takımı ayakta tutmak için maddi ve manevi mücadele ettiklerini aktaran Torun, "Kırşehir'de futbol takımına iş insanları ve bürokratlarımız destek olmalı. Kırşehir Futbol Kulübü bizim değil şehrin takımı. Toplumun her kesiminin de destek sunması gerekiyor." diye konuştu.?????

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Neşet Ertaş, Kırşehir, Futbol, Güncel, Son Dakika

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