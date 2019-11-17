Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig Kırmızı Grup: GMG Kastamonuspor: 0 - Van Spor FK: 3
Son Dakika Spor TFF 2. Lig Kırmızı Grup: GMG Kastamonuspor: 0 - Van Spor FK: 3 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup: GMG Kastamonuspor: 0 - Van Spor FK: 3

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), deplasmanda karşılaştığı GMG Kastamonuspor'u 3-0 yenerek puanını 21'e yükseltti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup: GMG Kastamonuspor: 0 - Van Spor FK: 3, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), deplasmanda karşılaştığı GMG Kastamonuspor'u 3-0 yenerek puanını 21'e yükseltti. Van Spor FK, geçtiğimiz hafta içinde göreve başlayan yeni teknik direktör Taner Taşkın ile çıktığı ilk maçta 6 hafta aradan sonra deplasmanda galibiyetle tanıştı.


Stat: Gazi Stadı


Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xxx, Mustafa Han xxx, Hakan Betaş xx


GMG Kastamonuspor: İsmail Şahmalı x, Özgür İleri x, İlyas Çakmak xx (Yusuf Türk dk. 77 x), Berkay Sefa Kara xx (Ömer Gür dk. 60 xx), Harun Aydın x, Recep Yılmaz xx, Faruk Öcal x, Özgür Yılmaz x, Alican Karadağ xx (Hakkı Can Aksu dk. 59 x), Metincan Cici x, Hakan Olkan x


Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım


Van Spor FK: . Asil Kaan Güler xx, Barış Gök xx, Samet Cantürk xx, Yakup Demir xx, Şerif Doğan xx, Oktay Aydın, Sefa Küpeli xx, Emrah Tacir xx (Tunç Murat Behram dk. 65 xxx), Serdar Cansu xx (Umut Koray Öz dk. 90 ?), Mehmet Sıddık İstemi xx, Batuhan Er xx (Soner Birinci dk. 83 x)


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Goller: Tunç Murat Behram (dk. 71, 73, 88) (Van Spor FK)


Kırmızı Kart: Faruk Öcal (dk. 42) (GMG Kastamonuspor)


Sarı kartlar: Sefa Küpeli, Batuhan Er, Oktay Aydın, (Van Spor FK) Hakan Okan (GMG Kastamonuspor) - VAN

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:59 Kaynak: İHA
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