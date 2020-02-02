TFF 2. Lig Kırmızı Grup: GMG Kastamonuspor: 2 - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig Kırmızı Grup: GMG Kastamonuspor: 2 - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup: GMG Kastamonuspor: 2 - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 21. haftasında GMG Kastamonuspor, konuk ettiği Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup: GMG Kastamonuspor: 2 - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 21. haftasında GMG Kastamonuspor, konuk ettiği Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.


GMG Kastamonuspor, sahasında Gazi Stadyumu'nda Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Mücadelenin 64'üncü dakikasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü oyuncusu Atalay Yıldırım, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu. (0-1)


74'üncü dakikada ise GMG Kastamonuspor atağında ceza sahası önünden kullanılan serbest vuruşta Metincan Cici'nin golüyle skor 11-1'e geldi.


90. dakikada GMG Kastamonuspor'un atağında ceza sahası içinde İlyas Çakmak, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi. Bu golle GMG Kastamonuspor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı. - KASTAMONU

Türkiye Futbol Federasyonu, Kastamonuspor, Futbol, Niğde, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:15 Kaynak: İHA
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