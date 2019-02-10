Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig Kırmızı Grup: Manisa Bbsk: 0- Etimesgut Belediyespor: 3

Tff 2. Lig Kırmızı Grup: Manisa Bbsk: 0- Etimesgut Belediyespor: 3

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21. hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, kendi evinde Etimesgut Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

Tff 2. Lig Kırmızı Grup: Manisa Bbsk: 0- Etimesgut Belediyespor: 3, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21. hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, kendi evinde Etimesgut Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Konuk takımı galibiyete taşıyan goller Burak Çolak ve İbrahim Alan'dan (2) gelirken, Manisa BBSK'da Erman Bulucu karşılaşmanın 86. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Stat: Mümin Öskasap

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Ünal Doğru xx, Samet Özkul xx

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Yusuf x, Ufukhan xx, Erman x, Mehmet Yılmaz xx, Erhan x, Emir x, (Dk 46 Sami Can Keskin x), Onur Kolay xx, Umut Kaya x, (Dk 63 Musa Sinan x), İsmail Haktan Odabaşı, (Dk 46 Yaser x), Zafer Şensoy x, Sinan Kurumuş x

Etimesgut Belediyespor: Osman Mert xx, Alaettin xx, Eyüpcan xx, Ahmet Kaan xx, Erçin xx, Akın xx (Dk 75 Hasan Ahmet x), Samet Yalçın xx, Caner Yılmaz xx, Mehmet Atık xx, Burak Çolak xxx (Dk 87 Mehmet Bektaş ?), İbrahim Alan xxx (Dk 71 Muhammet Emre x)

Kırmızı kart: Dk 86 Erman Bulucu (Manisa Büyükşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Mehmet Yılmaz (Manisa BBSK), İbrahim Alan, Samet, Alaettin (Etimesgut Belediyespor)

Goller: Dk 1 Burak Çolak, Dk 42 ve 61 İbrahim Alan (Etimesgut Belediyespor) - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:59 Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu, Etimesgut, Manisa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 Devirdi Galatasaray, Trabzonspor ile Karşı Karşıya Gelecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Konyasporlu Adis Jahovic, Gol Attıktan Sonra Malatyaspor Kalecisi Farnolle'nin Elini Isırdı Domagoj Vida'nın Eşi Ivana Vida'nın Sosyal Medya Paylaşımı, Hırvat Basınında Tepkiyle Karşılandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 18:51:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig Kırmızı Grup: Manisa Bbsk: 0- Etimesgut Belediyespor: 3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]