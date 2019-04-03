Tff 2. Lig Kırmızı Grup: Menemen Belediyespor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 3

TFF
2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta karşılaşmasında Menemen Belediyespor
, sahasında Etimesgut
Belediyespor'a 3-2mağlup oldu.
Stat: İlçe
Hakemler: Batuhan Gültek xx, Özcan Sultanoğlu xx, Emre Doğu xx
Menemen Belediyespor: Necati Yılmaz
x, Semih Ceylan
x (dk. 89 Mustafa Çeçenoğlu ?), Talha Yazgan xx, Mahmut Bilir x (dk. 85 Tayfun Aydoğan
?), Alberk Koç xx, Taşkın Çalış
xx, Murat Erdemir
x (dk. 70 Hüseyin Çolak
x), Okan Baydemir x, Rıdvan Koçak
x, Mustafa Şen
xx, Ali Özgün
x
Etimesgut Belediyespor: Osman Mert
xx, Eyüpcan Delibalta xx, Aleattin Batuhan xxx, Ömer Esenkaya
xx, Ahmet Kaan
xx (dk. 56 Sabri Turgut
x), Samet Yalçın
xx, Caner Yılmaz
xxx, Mehmet Atik
xx (dk. 89 Mehmet Bektaş
?), Muhammet Emre xx (dk. 46 Ahmet Sarı
xx, Burak Çolak xx, İbrahim Alan
xx
Goller: Mustafa Şen (dk. 13), Taşkın (dk. 30) (Pen.) (Menemen Belediyespor), İbrahim Alan (dk. 45), Ahmet Sarı (dk. 64), Mehmet Atik (dk. 70) (Etimesgut Belediyespor)
Sarı Kartlar: Rıdvan, Taşkın (Menemen Belediyespor), Eyüpcan, Burak (Etimesgut Belediyespor) - İZMİR